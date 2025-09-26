Von Oktoberfest bis Oldtimerrallye: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Flöha
Bis Weihnachten sind es keine 100 Tage mehr. Schon in dieser Woche hat es in Mittelsachsen mehrere Anlässe zur Vorfreude gegeben. Auch wenn die nur in einem Fall mit dem Fest zu tun haben.
Vorfreude auf Sinfoniekonzerte: Das erste Sinfoniekonzert von José Luis Gutiérrez als neuer Generalmusikdirektor des Mittelsächsischen Theaters ist in dieser Woche in Freiberg mit stehende Ovationen vom Publikum gefeiert worden. Intendant Sergio Raonic Lukovic hofft nun, dass Gutièrrez „ein bisschen länger hierbleibt“ und die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.