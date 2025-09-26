Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie vergangenes Jahr verspicht das Freiberger Oktoberfest Party ohne Ende.
Wie vergangenes Jahr verspicht das Freiberger Oktoberfest Party ohne Ende. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Wie vergangenes Jahr verspicht das Freiberger Oktoberfest Party ohne Ende.
Wie vergangenes Jahr verspicht das Freiberger Oktoberfest Party ohne Ende. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Flöha
Von Oktoberfest bis Oldtimerrallye: Fünf gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Weihnachten sind es keine 100 Tage mehr. Schon in dieser Woche hat es in Mittelsachsen mehrere Anlässe zur Vorfreude gegeben. Auch wenn die nur in einem Fall mit dem Fest zu tun haben.

Vorfreude auf Sinfoniekonzerte: Das erste Sinfoniekonzert von José Luis Gutiérrez als neuer Generalmusikdirektor des Mittelsächsischen Theaters ist in dieser Woche in Freiberg mit stehende Ovationen vom Publikum gefeiert worden. Intendant Sergio Raonic Lukovic hofft nun, dass Gutièrrez „ein bisschen länger hierbleibt“ und die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
19.09.2025
3 min.
Vom neuen Augenarzt in Mittweida bis zum neuen italienischen Restaurant in Rochlitz – vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen.
Itay Shahar betreut mit seinem Team seit Anfang des Monats seine Patienten am Mittweidaer Markt.
Geschichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind die Anregungen aus dieser Woche mit neuen Ärzten, einem neuen Lokal und Schutzengeln.
Julia Czaja
26.09.2025
3 min.
Schnelles Internet in Mittelsachsen: Glasfaser fast überall bis 2030
Glasfaserkabel werden ab kommenden Frühjahr in mehreren Regionen Mittelsachsens verlegt.
Der Ausbau des Glasfasernetzes in Mittelsachsen geht in die heiße Phase. Dafür fließen 466 Millionen Euro Fördermittel. Der Landkreis will dafür zwei weitere Dienstleister verpflichten.
Jan Leißner
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel