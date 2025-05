Flöha 14.05.2025

Von Tanztraum bis Kremserfahrt zum Klein-Erzgebirge: Was in Oederan am Kindertag so los ist

In der Stadt und im Miniaturpark wird am 1. Juni gefeiert. Den Weg zwischen den Standorten muss man nicht unbedingt zu Fuß absolvieren. Oederan. Familien aus Oederan und Umgebung können sich Sonntag, den 1. Juni im Kalender anstreichen - es wird Kindertag gefeiert. Ab 10 Uhr ist an der Kirche Flohmarkt, Anmeldung für Händler bei Claudia Stowasser (GPS Nothnagel), 037292 4235. Die Gebühren gehen an den Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz. In der Altstadt bieten die Oederaner Strickliesln und die Landfrauen Börnichen/Schönerstadt Bastelmöglichkeiten an. Der Verein Wildes Oederan informiert über heimische Pflanzen, bei der Volkskunstschule kann man kreativ werden, die Schützengesellschaft Schönerstadt veranstaltet Bogenschießen. Kaffee und Kuchen bringt der Heimatverein Börnichener Park auf den Tisch. Wo ist der Schatz in der Stadtkirche? Auf der Bühne gibt es zwischen 12.30 und 16 Uhr Livemusik von Shoot the Cherry, dem Kirchheimer Dreieck, den Oederaner Blasmusikanten und Cara na mara. Um 13 Uhr wird der TSV Tanztraum die Bühne erobern, 16.45 Uhr die Funkengarde des Breitenauer Carnevalclubs. Weitere Höhepunkte sind eine Kinder-Spiel-Show auf dem Markt und die Kirchturmbesteigung mit Schatzsuche um 14 Uhr. Im Klein-Erzgebirge wird es eine Hüpfburg geben, Marionettentheater und ein Quiz. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist frei. Zwischen Markt und Miniaturpark ist von 13 bis 17 Uhr ein Kremser-Shuttle unterwegs, Pause ab 15 Uhr. Die Fahrt kostet vier beziehungsweise sechs Euro. (eva)