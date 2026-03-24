Vorschläge für mehr Sicherheit in Niederwiesa: Videoüberwachung und Kontrollgänge

Flöha
Angesichts gehäufter Zerstörungswut und Straftaten bittet Niederwiesas Bürgermeister die Bevölkerung um Aufmerksamkeit. Wie steht es um die Ermittlungen zur Sprengstoffexplosion und Lackkratz-Attacke?
Die Gemeinde Niederwiesa steht weiterhin im Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Und auch der Niederwiesaer Bürgermeister Raik Schubert hat das Thema Ordnung und Sicherheit in den öffentlichen Fokus gerückt. In einem Facebook-Post hat er vor zwei Wochen die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufgerufen, hat noch einmal einige Beispiele für die...
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