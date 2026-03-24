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Die Polizei war in den vergangenen Wochen häufiger in Niederwiesa unterwegs. Vor allem der rätselhafte Sprengstoffexplosion und die Lackkratzer-Attacke beschäftigen die Ermittler.
Die Polizei war in den vergangenen Wochen häufiger in Niederwiesa unterwegs. Vor allem der rätselhafte Sprengstoffexplosion und die Lackkratzer-Attacke beschäftigen die Ermittler. Foto: M. Behrend
Die Polizei war in den vergangenen Wochen häufiger in Niederwiesa unterwegs. Vor allem der rätselhafte Sprengstoffexplosion und die Lackkratzer-Attacke beschäftigen die Ermittler.
Die Polizei war in den vergangenen Wochen häufiger in Niederwiesa unterwegs. Vor allem der rätselhafte Sprengstoffexplosion und die Lackkratzer-Attacke beschäftigen die Ermittler. Foto: M. Behrend
Flöha
Vorschläge für mehr Sicherheit in Niederwiesa: Videoüberwachung und Kontrollgänge
Redakteur
Von Matthias Behrend
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Angesichts gehäufter Zerstörungswut und Straftaten bittet Niederwiesas Bürgermeister die Bevölkerung um Aufmerksamkeit. Wie steht es um die Ermittlungen zur Sprengstoffexplosion und Lackkratz-Attacke?

Die Gemeinde Niederwiesa steht weiterhin im Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Und auch der Niederwiesaer Bürgermeister Raik Schubert hat das Thema Ordnung und Sicherheit in den öffentlichen Fokus gerückt. In einem Facebook-Post hat er vor zwei Wochen die Bevölkerung zur Wachsamkeit aufgerufen, hat noch einmal einige Beispiele für die...
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