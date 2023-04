Waldbühne in Augustusburg wird herausgeputzt

Die Waldbühne in Augustusburg soll für das Konzert am 1. Mai herausgeputzt werden. Deshalb lädt der Ortschaftsrat für den 28. April ab 16 Uhr zum Frühjahrsputz auf dem Gelände der Waldbühne ein. Freiwillige Helfer sind am Freitagnachmittag willkommen und sollten wenn möglich geeignete Arbeitsgeräte und Handschuhe mitbringen. Das Konzert zu Ehren...