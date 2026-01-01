Warmer Humor gegen das eisige Wetter: Kurfürstenpaar hat auf der Augustusburg hilfreiche Tipps für 2026 parat

Trotz eisiger Kälte und dichtem Schneetreiben lockte das Silvesterblasen erstaunlich viele Gäste aufs Jagd- und Lustschloss. Auch Kurfürst August und seine Anna ließen sich vom Wetter nicht stoppen.

Die demografische Entwicklung oder die Finanzierung der Rente bereiten diesem Paar – trotz enorm hohen Alters – keinerlei Sorgen. „Nehmt euch einfach ein Vorbild an uns“, riet Kurfürstin Anna dem Publikum beim Silvesterblasen auf der Augustusburg. Mit 15 Kindern waren sie und Kurfürst August im 16. Jahrhundert mit gutem Beispiel... Die demografische Entwicklung oder die Finanzierung der Rente bereiten diesem Paar – trotz enorm hohen Alters – keinerlei Sorgen. „Nehmt euch einfach ein Vorbild an uns“, riet Kurfürstin Anna dem Publikum beim Silvesterblasen auf der Augustusburg. Mit 15 Kindern waren sie und Kurfürst August im 16. Jahrhundert mit gutem Beispiel...