Warum der Baustoffmarkt Hanke in Flöha schließt

Geschäftsführer Roberto Hanke hat mehrere Gründe, das Geschäft aufzugeben. Er bedauert nur, die Entscheidung nicht schon früher getroffen zu haben. Der Räumungsverkauf hat begonnen.

Der Baustoffmarkt Hanke in Flöha wird geschlossen. Den genauen Zeitpunkt will Geschäftsführer Roberto Hanke noch nicht festlegen. Aber der Räumungsverkauf mit Rabatten hat begonnen und Ziel ist, „erst mal den Laden weitgehend leer zu kriegen“, sagt Roberto Hanke. Den Großhandel für Unternehmen will er erstmal weiterführen - vielleicht... Der Baustoffmarkt Hanke in Flöha wird geschlossen. Den genauen Zeitpunkt will Geschäftsführer Roberto Hanke noch nicht festlegen. Aber der Räumungsverkauf mit Rabatten hat begonnen und Ziel ist, „erst mal den Laden weitgehend leer zu kriegen“, sagt Roberto Hanke. Den Großhandel für Unternehmen will er erstmal weiterführen - vielleicht...