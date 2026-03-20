Warum der Wochenmarkt in Flöha bei Händlern und Kunden ein Dauerbrenner ist

Marktmeister Marco Gustke managt seit zehn Jahren den Wochenmarkt in Flöha und er weiß, warum der Markt eine Ausnahmestellung hat. Bald werden die Händler umziehen - aber nur vorübergehend.

Immer am Donnerstag platzt Flöha aus allen Nähten. Donnerstag ist Markttag und dann wird die Fläche vor den Elfgeschossern an der Augustusburger Straße zum Tummelplatz. Etwa 15 Händler bauen hier Woche für Woche ihre Stände auf oder platzieren ihre Verkaufswagen, so wie Marco Gustke es anweist. Marco Gustke (54) ist der Marktmeister und er... Immer am Donnerstag platzt Flöha aus allen Nähten. Donnerstag ist Markttag und dann wird die Fläche vor den Elfgeschossern an der Augustusburger Straße zum Tummelplatz. Etwa 15 Händler bauen hier Woche für Woche ihre Stände auf oder platzieren ihre Verkaufswagen, so wie Marco Gustke es anweist. Marco Gustke (54) ist der Marktmeister und er...