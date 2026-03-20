Warum der Wochenmarkt in Flöha bei Händlern und Kunden ein Dauerbrenner ist

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„Der Wochenmarkt in Flöha ist mit Abstand der beste.“ Marktmeister Marco Gustke managt für die Deutsche Marktgilde insgesamt fünf Wochenmärkte.
„Der Wochenmarkt in Flöha ist mit Abstand der beste.“ Marktmeister Marco Gustke managt für die Deutsche Marktgilde insgesamt fünf Wochenmärkte. Foto: Matthias Behrend
Marion Schreiter von der gleichnamigen Gärtnerei aus Goßberg ist neu auf dem Markt in Flöha.
Marion Schreiter von der gleichnamigen Gärtnerei aus Goßberg ist neu auf dem Markt in Flöha. Foto: Matthias Behrend
Kamil Przygocki hat die weiteste Anreise aller Händler. Er kommt jeden Donnerstag aus Polen nach Flöha gefahren.
Kamil Przygocki hat die weiteste Anreise aller Händler. Er kommt jeden Donnerstag aus Polen nach Flöha gefahren. Foto: Matthias Behrend
Der Verkaufswagen der Feinfischräucherei Rienow parkt regelmäßig jeden Donnerstag in Flöha.
Der Verkaufswagen der Feinfischräucherei Rienow parkt regelmäßig jeden Donnerstag in Flöha. Foto: Matthias Behrend
„Der Wochenmarkt in Flöha ist mit Abstand der beste.“ Marktmeister Marco Gustke managt für die Deutsche Marktgilde insgesamt fünf Wochenmärkte.
„Der Wochenmarkt in Flöha ist mit Abstand der beste.“ Marktmeister Marco Gustke managt für die Deutsche Marktgilde insgesamt fünf Wochenmärkte. Foto: Matthias Behrend
Marion Schreiter von der gleichnamigen Gärtnerei aus Goßberg ist neu auf dem Markt in Flöha.
Marion Schreiter von der gleichnamigen Gärtnerei aus Goßberg ist neu auf dem Markt in Flöha. Foto: Matthias Behrend
Kamil Przygocki hat die weiteste Anreise aller Händler. Er kommt jeden Donnerstag aus Polen nach Flöha gefahren.
Kamil Przygocki hat die weiteste Anreise aller Händler. Er kommt jeden Donnerstag aus Polen nach Flöha gefahren. Foto: Matthias Behrend
Der Verkaufswagen der Feinfischräucherei Rienow parkt regelmäßig jeden Donnerstag in Flöha.
Der Verkaufswagen der Feinfischräucherei Rienow parkt regelmäßig jeden Donnerstag in Flöha. Foto: Matthias Behrend
Flöha
Warum der Wochenmarkt in Flöha bei Händlern und Kunden ein Dauerbrenner ist
Redakteur
Von Matthias Behrend
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Marktmeister Marco Gustke managt seit zehn Jahren den Wochenmarkt in Flöha und er weiß, warum der Markt eine Ausnahmestellung hat. Bald werden die Händler umziehen - aber nur vorübergehend.

Immer am Donnerstag platzt Flöha aus allen Nähten. Donnerstag ist Markttag und dann wird die Fläche vor den Elfgeschossern an der Augustusburger Straße zum Tummelplatz. Etwa 15 Händler bauen hier Woche für Woche ihre Stände auf oder platzieren ihre Verkaufswagen, so wie Marco Gustke es anweist. Marco Gustke (54) ist der Marktmeister und er...
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