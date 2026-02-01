Warum ein Wiener von einem Projekt in Flöha begeistert ist

Im Wasserbau der Alten Baumwolle Flöha läuft seit Samstag eine neue Dauerausstellung. Sie beschäftigt sich mit der Historie des ehemaligen Großbetriebes. Auch die Stadtentwicklung spielt eine Rolle.

Wer Visionen hat, so befand einmal der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt, sollte zum Arzt gehen. Doch den kühnen Ideen solcher Freidenker war und ist es zu verdanken, dass die Entwicklung vorwärts geht. So war es auch in Flöha der Fall, als mit der Inbetriebnahme und dem späteren Ausbau der Baumwollspinnerei die Industrialisierung im Ort... Wer Visionen hat, so befand einmal der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt, sollte zum Arzt gehen. Doch den kühnen Ideen solcher Freidenker war und ist es zu verdanken, dass die Entwicklung vorwärts geht. So war es auch in Flöha der Fall, als mit der Inbetriebnahme und dem späteren Ausbau der Baumwollspinnerei die Industrialisierung im Ort...