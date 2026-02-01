Warum ein Wiener von einem Projekt in Flöha begeistert ist

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Historiker Mike Huth (r.) zeigt Dr. Rainer Clauß (2.v.l.) die neue Ausstellung in der Alten Baumwolle Flöha. Vorfahre Carl Clauß war einst in dem früheren Großbetrieb tätig.
Historiker Mike Huth (r.) zeigt Dr. Rainer Clauß (2.v.l.) die neue Ausstellung in der Alten Baumwolle Flöha. Vorfahre Carl Clauß war einst in dem früheren Großbetrieb tätig. Bild: Berger
In der Exposition in Flöha ist auch die Geschichte der Baumwollverarbeitung ein Thema.
In der Exposition in Flöha ist auch die Geschichte der Baumwollverarbeitung ein Thema. Bild: Knut Berger
Zur Ausstellungseröffnung in der Alten Baumwolle Flöha wurden viele interessierte Gäste begrüßt.
Zur Ausstellungseröffnung in der Alten Baumwolle Flöha wurden viele interessierte Gäste begrüßt. Bild: Knut Berger
Beim Betrachten der Ausstellungs-Exponate in der Alten Baumwolle in Flöha wurde so manche Erinnerung wach.
Beim Betrachten der Ausstellungs-Exponate in der Alten Baumwolle in Flöha wurde so manche Erinnerung wach. Bild: Knut Berger
Historiker Mike Huth (r.) zeigt Dr. Rainer Clauß (2.v.l.) die neue Ausstellung in der Alten Baumwolle Flöha. Vorfahre Carl Clauß war einst in dem früheren Großbetrieb tätig.
Historiker Mike Huth (r.) zeigt Dr. Rainer Clauß (2.v.l.) die neue Ausstellung in der Alten Baumwolle Flöha. Vorfahre Carl Clauß war einst in dem früheren Großbetrieb tätig. Bild: Berger
In der Exposition in Flöha ist auch die Geschichte der Baumwollverarbeitung ein Thema.
In der Exposition in Flöha ist auch die Geschichte der Baumwollverarbeitung ein Thema. Bild: Knut Berger
Zur Ausstellungseröffnung in der Alten Baumwolle Flöha wurden viele interessierte Gäste begrüßt.
Zur Ausstellungseröffnung in der Alten Baumwolle Flöha wurden viele interessierte Gäste begrüßt. Bild: Knut Berger
Beim Betrachten der Ausstellungs-Exponate in der Alten Baumwolle in Flöha wurde so manche Erinnerung wach.
Beim Betrachten der Ausstellungs-Exponate in der Alten Baumwolle in Flöha wurde so manche Erinnerung wach. Bild: Knut Berger
Flöha
Warum ein Wiener von einem Projekt in Flöha begeistert ist
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Wasserbau der Alten Baumwolle Flöha läuft seit Samstag eine neue Dauerausstellung. Sie beschäftigt sich mit der Historie des ehemaligen Großbetriebes. Auch die Stadtentwicklung spielt eine Rolle.

Wer Visionen hat, so befand einmal der deutsche Altkanzler Helmut Schmidt, sollte zum Arzt gehen. Doch den kühnen Ideen solcher Freidenker war und ist es zu verdanken, dass die Entwicklung vorwärts geht. So war es auch in Flöha der Fall, als mit der Inbetriebnahme und dem späteren Ausbau der Baumwollspinnerei die Industrialisierung im Ort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
2 min.
Neues Schaufenster zur Stadtgeschichte öffnet Ende Januar in Flöha
Ingolf Eckardt vom gleichnamigen Montageservice arbeitet an der Foto-Wand.
Die Dauerausstellung im Wasserbau der Alten Baumwolle wird mit einem thematischen Rahmenprogramm eröffnet.
Matthias Behrend
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
04.12.2025
4 min.
Historisches Ereignis in Flöha: Der erste Marktplatz in der Stadtgeschichte ist fertig
Claudius Müller (l.) und Ronny Hengst von der einheimischen Firma Elektro-Krause haben am Donnerstag vor Nikolaus die Buden mit Beleuchtung ausgestattet.
Am Nikolaustag 2025 herrscht Partystimmung an der Alten Baumwolle in Flöha: Das neue Stadtzentrum ist um einen weiteren Baustein reicher.
Knut Berger
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel