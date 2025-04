Warum ist in Falkenau ein Bahnkilometer nur 30 Meter lang?

Mit einem vielgestaltigen Programm wird bald das 150-jährige Bestehen der Flöhatalbahn gefeiert. Entlang der Trasse bereiten Anrainer Erlebnisse vor, stöbern Chronisten wie Hans Weiske in der Geschichte.

Betriebsamkeit herrscht entlang der Bahnstrecke Reitzenhain - Flöha/Pockau-Lengefeld - Olbernhau. Denn die Mitstreiter des Interessenvereins Hetzdorfer Viadukt bereiten zurzeit alles für das Jubiläumswochenende am 24. und 25. Mai vor. Denn an beiden Tagen soll der einstige Eisenbahnknotenpunkt in Hetzdorf, dieses einzigartige Bauwerk, als...