Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Flöha und Augustusburg gibt es zwar keine konkreten Pläne für Windkraftanlagen. Aber zwei Anlagen, die an der Stadtgrenze von Chemnitz geplant sind, sorgen für Unruhe.
In Flöha und Augustusburg gibt es zwar keine konkreten Pläne für Windkraftanlagen. Aber zwei Anlagen, die an der Stadtgrenze von Chemnitz geplant sind, sorgen für Unruhe. Bild: Federico Gambarini/dpa
In Flöha und Augustusburg gibt es zwar keine konkreten Pläne für Windkraftanlagen. Aber zwei Anlagen, die an der Stadtgrenze von Chemnitz geplant sind, sorgen für Unruhe.
In Flöha und Augustusburg gibt es zwar keine konkreten Pläne für Windkraftanlagen. Aber zwei Anlagen, die an der Stadtgrenze von Chemnitz geplant sind, sorgen für Unruhe. Bild: Federico Gambarini/dpa
Flöha
Warum sich Flöha und Augustusburg für Windkraft-Pläne in Chemnitz interessieren
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei geplante Windkraftanlagen an der Chemnitzer Stadtgrenze sorgen für Unruhe in den Nachbarorten. Eine Beteiligung oder Einsicht in die Planungen lehnt Chemnitz ab - was für noch mehr Unruhe sorgt.

Mit dem Nein zum aktuellen Entwurf des Raumordnungsplanes Wind hat der Stadtrat in Flöha 2024 ein Zeichen gesetzt. Wer aber glaubt, dass sich das Thema Windkraft für Flöha damit erledigt hat, könnte schnell eines Besseren belehrt werden. Denn für die geplante Windkraftanlage in Euba mit zwei Windrädern, die bis zur Rotorspitze nach Angaben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13.08.2025
3 min.
Windkraftstreit am Spitzberg: Bürgerinitiative und Stadt Chemnitz mit unterschiedlicher Sicht auf Planungsstand
Windkraftpläne am Spitzberg bei Gornau: Noch ist unklar, ob das Projekt mit oder ohne Umweltverträglichkeitsprüfung umgesetzt wird (Symbolbild).
Das geplante Windkraftprojekt auf dem Spitzberg sorgt zwischen Stadt und Bürgerinitiative für Kontroversen. Auch Gornaus Bürgermeister kritisiert das Vorgehen der Stadt Chemnitz scharf. Der Dialog zwischen den Kommunen bleibt aus seiner Sicht unzureichend.
Mike Baldauf
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:38 Uhr
2 min.
Prager Burg zeigt Böhmische Kronjuwelen
Die Kronjuwelen des einstigen Königreichs Böhmen werden auf der Prager Burg ausgestellt. (Archivbild)
Es ist eine seltene Gelegenheit: Für kurze Zeit ist in Prag die berühmte Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Normalerweise wird sie sicher verwahrt - hinter sieben Schlössern.
04.09.2025
3 min.
Pilzsucher aus Augustusburg findet gestohlenes Stadtwächter-Schild: Wie kommt es in den Wald?
Bürgermeister Jens Schmidt mit dem wiedergefundenen Schild, das im Wald lag.
Im Oktober 2024 wurde das schwere Metallschild eines Stadtwächters in Augustusburg gestohlen. Bis heute bleibt der dreiste Diebstahl rätselhaft.
Matthias Behrend
Mehr Artikel