Warum sich Flöha und Augustusburg für Windkraft-Pläne in Chemnitz interessieren

Zwei geplante Windkraftanlagen an der Chemnitzer Stadtgrenze sorgen für Unruhe in den Nachbarorten. Eine Beteiligung oder Einsicht in die Planungen lehnt Chemnitz ab - was für noch mehr Unruhe sorgt.

Mit dem Nein zum aktuellen Entwurf des Raumordnungsplanes Wind hat der Stadtrat in Flöha 2024 ein Zeichen gesetzt. Wer aber glaubt, dass sich das Thema Windkraft für Flöha damit erledigt hat, könnte schnell eines Besseren belehrt werden. Denn für die geplante Windkraftanlage in Euba mit zwei Windrädern, die bis zur Rotorspitze nach Angaben...