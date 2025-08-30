Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oederaner „KiTZ“: Im Altbestand muss jetzt saniert werden - auch wegen hoher Radonwerte.
Die Oederaner „KiTZ“: Im Altbestand muss jetzt saniert werden - auch wegen hoher Radonwerte. Bild: Ingolf Rosendahl
Die Oederaner „KiTZ“: Im Altbestand muss jetzt saniert werden - auch wegen hoher Radonwerte.
Die Oederaner „KiTZ“: Im Altbestand muss jetzt saniert werden - auch wegen hoher Radonwerte. Bild: Ingolf Rosendahl
Flöha
Wegen Radonbelastung: Geld für Sanierung der Oederaner Naturkita „KiTZ“
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Trägerverein Oederaner „KiTZ“ wird 30 Jahre alt. Am 6. September wird gefeiert. Eine Entscheidung für Sicherheit und Zukunft der Naturkita hatten nun die Stadträte auf dem Tisch.

Bauamtschefin Petra Wolf ließ keine Fragen offen: „Der Altbestand des Oederaner KiTZ muss aus sicherheitstechnischen Gründen und aufgrund der erhöhten Radonwerte saniert werden“, teilte sie mit. In dieser Woche stand daher der Beschluss über die Ausgabe von fast 320.000 Euro an. Die Stadträte mussten entscheiden, ob sie den mit 150.000...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
05.08.2025
3 min.
Oederaner „Stanze“: Amtsgericht lässt Insolvenzverfahren für Regionalmarkt prüfen
Der vor zwei Jahren eröffnete Regionalmarkt Oederan befindet sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Der 2023 eröffnete Regionalmarkt an der B 173 in Oederan steckt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ist das viel gelobte Konzept eines Supermarktes für regionale Produkte gescheitert?
Matthias Behrend
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
22.06.2025
3 min.
Einen Tag lang Literatur non-stop in Oederan
Vorlesemarathon in Oederan, die Knipse des Kitz sind Zuhörer von Martina Witzel.
Fast zwei Dutzend Programmpunkte umfasste die Neuauflage des Lesemarathons in Oederan. Ein Beitrag, vor allem jungen Leuten Literatur schmackhafter zu machen.
Christof Heyden
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel