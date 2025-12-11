MENÜ
Jörg Einert lädt ins Musikkabinett Augustusburg ein.
Flöha
„Weihnachten wie vor einhundert Jahren“ im Musikkabinett Augustusburg
Redakteur
Von Holk Dohle
Das Konzert „Der heilige Abend im Jahre 1925“ unternimmt eine musikalische Reise in die Vergangenheit. Was Besucher erwarten können.

„Weihnachten wie vor einhundert Jahren“ lautet das Motto einer Adventsveranstaltung am Freitag, 12. Dezember, im Musikkabinett Augustusburg. Um 17 Uhr beginnt in dem Haus am Markt 5 das Konzert „Der heilige Abend im Jahre 1925“, teilt der Veranstalter mit. Bei der musikalischen Reise in die Vergangenheit, die zum Programm des „Lebendigen...
