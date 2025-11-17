Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Weihnachtsberg kehrt zurück: Augustusburger Adventskalender startet mit einer Überraschung

In der Adventszeit findet täglich um 10 Uhr ein Programm am Adventskalender statt.
Bild: Claudia Dohle
In der Adventszeit findet täglich um 10 Uhr ein Programm am Adventskalender statt.
Bild: Claudia Dohle
Flöha
Weihnachtsberg kehrt zurück: Augustusburger Adventskalender startet mit einer Überraschung
Von Claudia Dohle
Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher zur Eröffnung des 27. Augustusburger Adventskalenders: Ein alter Weihnachtsberg wird erstmals seit Jahrzehnten wieder gezeigt.

Zum 27. Mal wird in diesem Jahr der Augustusburger Adventskalender eröffnet. Am Samstag, 29. November, lädt der Adventskalenderverein Augustusburg um 16.30 Uhr in die Altstadt ein. Auf seinem angestammten Platz in der Hohen Straße läutet man mit dem überdimensionalen Kalender die Adventszeit in der Stadt ein. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird...
