Weihnachtsberg kehrt zurück: Augustusburger Adventskalender startet mit einer Überraschung

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher zur Eröffnung des 27. Augustusburger Adventskalenders: Ein alter Weihnachtsberg wird erstmals seit Jahrzehnten wieder gezeigt.

Zum 27. Mal wird in diesem Jahr der Augustusburger Adventskalender eröffnet. Am Samstag, 29. November, lädt der Adventskalenderverein Augustusburg um 16.30 Uhr in die Altstadt ein. Auf seinem angestammten Platz in der Hohen Straße läutet man mit dem überdimensionalen Kalender die Adventszeit in der Stadt ein. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird...