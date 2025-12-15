Welche Geschichte steckt hinter der Säge, die aus Niedersachsen zurück nach Augustusburg kam?

Flöha
Eine alte Kinokasse, historische Fotos – und eine Säge, die aus Niedersachsen zurück nach Augustusburg fand. Wie sie dorthin gelangte, erfährt man in der Ausstellung der Chronikgruppe.
Beim Anblick der alten Kinokasse werden bei vielen Besuchern Erinnerungen wach. „Da hat doch die Frau Wirth vom Jägerhof jahrzehntelang die Kinokarten verkauft“, sagen so manche Besucher und schmunzeln dabei.
