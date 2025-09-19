Wer zieht den schwersten Koffer? Spannender Lauf in Augustusburg

Die Augustusburger treten beim legendären Koffer-Ella-Lauf an der Weldbühne an. Interessierte können sich bis kurz vor dem Start melden.

Sonntag, 21. September findet auf dem Gelände rund um die Augustusburger Waldbühne des Fest der Vereine statt. Um 11 Uhr startet das Fest mit einem Umzug der verschiedenen Vereine von der Drahtseilbahn durch die Altstadt zum Waldvillenviertel, wo sich die Vereine nachmittags präsentieren. Um 12 Uhr startet der sogenannte Koffer-Ella-Lauf....