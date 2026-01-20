Wie ein kleiner Verein aus Falkenau in Afrika Schule macht

Flöha
Seit gut fünf Jahren gibt es den Verein „Hilfe für Gambia“ in Falkenau. Die Gründung erfolgte spontan. Inzwischen hat der kleine Verein in dem westafrikanischen Land große Projekte verwirklicht.
Manchmal kann Heike Gärtner selbst kaum glauben, was der von ihr und ein paar Freunden und Familienmitgliedern 2020 gegründete Verein „Hilfe für Gambia“ erreicht hat. In Ngayen Sanjal, einem Dorf etwa 140 Kilometer von Gambias Hauptstadt Banjul entfernt im Landesinneren, gibt es inzwischen eine stabile Trinkwasserversorgung und eine...
