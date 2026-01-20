MENÜ
Die neue Schrotmühle erleichtert es den Frauen, ihr Getreide zu mahlen. Mike Schubert vom Verein „Hilfe für Gambia“ übergibt die Maschine, die der Verein finanziert hat.
Die neue Schrotmühle erleichtert es den Frauen, ihr Getreide zu mahlen. Mike Schubert vom Verein „Hilfe für Gambia“ übergibt die Maschine, die der Verein finanziert hat. Bild: M. Schubert
Die Kinder bekommen zum Start der Vorschule Schulmappen mit Schreibzeug und Papier sowie Hygienebeutel mit Zahnpasta, Zahnbürste und Seife.
Die Kinder bekommen zum Start der Vorschule Schulmappen mit Schreibzeug und Papier sowie Hygienebeutel mit Zahnpasta, Zahnbürste und Seife. Bild: M. Schubert
Mike Schubert hat anlässlich seines Geburtstages 41 Kinder aus dem Dorf sowie erwachsene Begleiter zu einem Ausflug eingeladen.
Mike Schubert hat anlässlich seines Geburtstages 41 Kinder aus dem Dorf sowie erwachsene Begleiter zu einem Ausflug eingeladen. Bild: M. Schubert
Flöha
Wie ein kleiner Verein aus Falkenau in Afrika Schule macht
Redakteur
Von Matthias Behrend
Seit gut fünf Jahren gibt es den Verein „Hilfe für Gambia“ in Falkenau. Die Gründung erfolgte spontan. Inzwischen hat der kleine Verein in dem westafrikanischen Land große Projekte verwirklicht.

Manchmal kann Heike Gärtner selbst kaum glauben, was der von ihr und ein paar Freunden und Familienmitgliedern 2020 gegründete Verein „Hilfe für Gambia“ erreicht hat. In Ngayen Sanjal, einem Dorf etwa 140 Kilometer von Gambias Hauptstadt Banjul entfernt im Landesinneren, gibt es inzwischen eine stabile Trinkwasserversorgung und eine...
Mehr Artikel