Wie gelingt die Integration ausländischer Fachkräfte? Stammtisch in Oederan bietet Hilfe

Erstmals lädt der Landkreis Mittelsachsen zu einem „Stammtisch international“ für Unternehmen ein. Was erwartet sie dort?

Oederan. Der Fachkräftemangel ist auch in Mittelsachsen Thema, und viele Unternehmen wollen migrantische Fachkräfte einstellen. Dazu sagt Jens Spreer, Fachkräftekoordinator des Landkreises: „Die Integration ausländischer Arbeits- oder Fachkräfte bietet Potenzial und stellt Unternehmen gleichzeitig vor Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen möchten.“ Um Erfahrungen auszutauschen, Lösungen zu finden und Best-Practice-Beispiele kennenzulernen, veranstaltet das Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung in Kooperation mit dem Verein Arbeit und Leben Sachsen einen „Stammtisch international“. Beratungsstellen bieten einen Workshop an, auch die Ausländerbehörde und regionale Organisationen sind dabei.