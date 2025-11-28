Wie sich gute Nachbarschaft in Flöha für das Jugendzentrum Ufo auszahlt

Flöha
Die Anwohner der Alten Baumwolle haben bei ihrem Glühweinfest Geld gesammelt und dem Jugendzentrum „Ufo“ gespendet.
Die Anwohner der Alten Baumwolle in Flöha finden immer einen Anlass zum Feiern. Diesmal haben sich die Bewohner der drei Häuser des Altbaukomplexes an der Feuerschale mit Bratwurst, Glühwein, Punsch und Kakao versammelt. Zum zweiten Mal gab es dieses Glühweinfest auf der Wiese hinter dem Haus 3, damit die Zeitspanne zwischen den...
