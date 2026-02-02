MENÜ
  • Wie zwei Flöhaer sich auf die Winterschwimmer-WM in Finnland vorbereiten: Eiskaltes Abenteuer im hohen Norden

Ines Fuchs (re.) mit der Gruppe Eisbader, die den Kostümwettbewerb 2026 auf Usedom mit ihrem Polarfuchs-Thema gewonnen haben.
Ines Fuchs (re.) mit der Gruppe Eisbader, die den Kostümwettbewerb 2026 auf Usedom mit ihrem Polarfuchs-Thema gewonnen haben. Bild: I. Fuchs/PF
Flöha
Wie zwei Flöhaer sich auf die Winterschwimmer-WM in Finnland vorbereiten: Eiskaltes Abenteuer im hohen Norden
Von Christof Heyden
Familie Fuchs aus Flöha trainiert seit 2021 für das große Ziel: die Winter Swimming World Championship in Oulu, Europas Kulturhauptstadt 2026. Ein Bildnis zur Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 reist mit.

Die eiskalte Leidenschaft zieht Ines und Stefan Fuchs nach Finnland. Zum ersten Mal nehmen die Flöhaer an der Winter Swimming World Championship 2026 in Oulo, der nördlichsten Großstadt der EU, teil. Der Bottnischen Meerbusen ist vom 2. bis 8. März der Treffpunkt der Winterschwimmerszene. Erwartet werden etwa 2000 Teilnehmer aus aller Welt....
