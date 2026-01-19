Wintersport in Augustusburg: Skilift läuft, aber Rodelhang ist geschlossen

Der Skilift von „Rosts Wiesen“ in Augustusburg läuft trotz warmen Wetter. Am Wochenende könnte sogar wieder gerodelt werden.

Unter blauem Himmel genossen Eva Rößler und Johannes Freitag am Dienstagmittag die guten Bedingungen auf dem Augustusburger Skihang. „Schön, dass er immer noch geöffnet ist“, sagte die Chemnitzerin, während ihr Begleiter die Piste lobte: „Sie ist zwar etwas eisig, lässt sich aber sehr gut fahren.“