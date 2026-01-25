MENÜ
Die Familien Koinzer (li.) und Mähnert machten sich es am Feuer gemütlich. Bild: Steffi Hofmann
Die achtjährige Frieda versuchte sich als Erste im Eisstockschießen. Bild: Steffi Hofmann
Maria Bachnick vom Förderverein Waldbühne freute sich über die Resonanz beim zweiten Winterzauber. Bild: Steffi Hofmann
Zahlreiche Besucher kamen am Samstag zum Winterzauber an die Waldbühne. Bild: Steffi Hofmann
Flöha
Winterzauber an der Waldbühne Augustusburg: Die vielen Gäste sind der größte Dank
Von Steffi Hofmann
In Augustusburg wurde es am Samstag gemütlich und gesellig. Der Förderverein der Waldbühne hat 2026 aber noch viel mehr vor - unter anderem soll es eine Premiere geben.

Zahlreiche Besucher trotzten am Samstag der Kälte und machten es sich an der Waldbühne Augustusburg gemütlich, mit heißem Glühwein, Knüppelkuchen über dem Lagerfeuer oder süßen Krapfen. Veranstaltet wurde der zweite Winterzauber auf dem Areal Am Kurplatz. Holzbuden, Feuerplätze und Musik sorgten für Stimmung und Geselligkeit. Auch eine...
