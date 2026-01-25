Winterzauber an der Waldbühne Augustusburg: Die vielen Gäste sind der größte Dank

In Augustusburg wurde es am Samstag gemütlich und gesellig. Der Förderverein der Waldbühne hat 2026 aber noch viel mehr vor - unter anderem soll es eine Premiere geben.

Zahlreiche Besucher trotzten am Samstag der Kälte und machten es sich an der Waldbühne Augustusburg gemütlich, mit heißem Glühwein, Knüppelkuchen über dem Lagerfeuer oder süßen Krapfen. Veranstaltet wurde der zweite Winterzauber auf dem Areal Am Kurplatz. Holzbuden, Feuerplätze und Musik sorgten für Stimmung und Geselligkeit. Auch eine... Zahlreiche Besucher trotzten am Samstag der Kälte und machten es sich an der Waldbühne Augustusburg gemütlich, mit heißem Glühwein, Knüppelkuchen über dem Lagerfeuer oder süßen Krapfen. Veranstaltet wurde der zweite Winterzauber auf dem Areal Am Kurplatz. Holzbuden, Feuerplätze und Musik sorgten für Stimmung und Geselligkeit. Auch eine...