Ralph Böttrich ist mit seiner Gitarre als „dr Augustusburger“ unterwegs.
Ralph Böttrich ist mit seiner Gitarre als „dr Augustusburger“ unterwegs. Bild: Claudia Dohle
Das Plakat zur Veranstaltung „Sternenauge“ in Augustusburg hat Verena Russel gestaltet.
Das Plakat zur Veranstaltung „Sternenauge“ in Augustusburg hat Verena Russel gestaltet. Bild: Verena Russel
Von der Zeit bei den Rückschwaller Hutz`nleit zeugt noch eine alte Postkarte, die „dr Augustusburger“ aufbewahrt hat. Ralph Böttrich ist der 4. von links.
Von der Zeit bei den Rückschwaller Hutz`nleit zeugt noch eine alte Postkarte, die „dr Augustusburger“ aufbewahrt hat. Ralph Böttrich ist der 4. von links. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Winterzauber für die ganze Familie: „Sternenauge“ im Lehngericht Augustusburg
Von Claudia Dohle
Magie, Musik und Winterstimmung: Am 18. Januar 2026 präsentiert Ralph Böttrich im Lehngericht Augustusburg ab 16 Uhr das musikalische Märchen „Sternenauge“ für Groß und Klein.

Ein Nachmittag voller Musik, Magie und Winterzauber erwartet kleine und große Märchenfreunde am Sonntag, 18. Januar 2026, im Lehngericht Augustusburg. Ab 16 Uhr lädt der Musiker Ralph Böttrich zu seinem musikalischen Wintermärchen „Sternenauge“ ein – eine Veranstaltung für die ganze Familie.
