Winterzauber für die ganze Familie: „Sternenauge“ im Lehngericht Augustusburg

Flöha
Magie, Musik und Winterstimmung: Am 18. Januar 2026 präsentiert Ralph Böttrich im Lehngericht Augustusburg ab 16 Uhr das musikalische Märchen „Sternenauge“ für Groß und Klein.
Ein Nachmittag voller Musik, Magie und Winterzauber erwartet kleine und große Märchenfreunde am Sonntag, 18. Januar 2026, im Lehngericht Augustusburg. Ab 16 Uhr lädt der Musiker Ralph Böttrich zu seinem musikalischen Wintermärchen „Sternenauge“ ein – eine Veranstaltung für die ganze Familie.
