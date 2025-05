„Wir nehmen gern vieles selbst in die Hand“: Wie Augustusburger Kinder ihren Spielplatz aufpeppen wollen

Die Kinder vom Beteiligungsprojekt haben sich Verbesserungsvorschläge überlegt und sie dem Stadtrat präsentiert. Jetzt kam die erste Reaktion. Was ist machbar, was können die Kinder selbst beisteuern?

Großes Gewusel im Lehngericht in Augustusburg. Elf Kinder nehmen nach und nach Platz am großen Tisch, die meisten sind im Grundschulalter. Einige werkeln noch in der Küche. Sie haben schnell noch duftende Schoko-Muffins gebacken.