Wir wachsen in den Himmel: Kunterbunte Kinderkirche lädt nach Oederan ein

Ein Fest für die ganze Familie soll am Samstag im Gemeindehaus in Oederan gefeiert werden. Worauf dürfen sich die Besucher freuen?

Oederan.

Unter dem Motto „Wir wachsen in den Himmel“ findet am kommenden Samstag, dem 17. Mai, eine kunterbunte Kinderkirche für die ganze Familie in Oederan statt. Ab 15 Uhr sind Groß und Klein, Alt und Jung im Gemeindehaus an der Pfarrgasse 1 willkommen. Pfarrerin Cornelia Roßner kündigt vorab an: „Bei Musik, Bewegung, Action, einem Mitbring-Büfett, der Möglichkeit zum Basteln und verschiedenen Mitmachstationen im großen Pfarrgarten können Familien wertvolle Zeit miteinander verbringen.“ Außerdem sei eine „wundervolle Geschichte“ für die Besucher vorbereitet. Der Eintritt zur kunterbunten Kinderkirche ist frei. (fp)