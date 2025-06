Wo es in Oederan nachts noch Kaffee und Kondome gibt: Freiberger eröffnet 24-Stunden-Automaten an der B 173

Verkaufsautomaten liegen im Trend, und jetzt gibt es sie auch in Oederan. Was ist dort zu finden, was kostet das und gibt es bald noch weitere „Peppers Snackers“-Automaten?

Wo bekomme ich vor der Frühschicht einen Kaffee, wenn die Bäckereien noch zu sind? Was bringe ich zum spontanen Serien-Abend mit Freunden mit? Und wo bekomme ich mitten in der Nacht irgendwo zwischen Freiberg und Chemnitz ein Kondom her?