Wo im Oederaner Rathaus 88,88 Euro versteckt sind

Im Auftrag der Stadtverwaltung haben Arbeiter Geld an einem besonderen Ort hinterlegt - und zwar so, dass die nächsten Jahrzehnte niemand so leicht herankommt. Was ist der Grund? Und warum 88,88 Euro?

Ein Gerüst am Rathaus, das gehörte lange zum Stadtbild von Oederan. Mehr als sieben Jahre hat die Stadt ihr Rathaus umfassend saniert, seit Ende 2022 war das Gerüst weg. Doch wer dieser Tage auf der B 173 durch die Stadt fuhr, kam ins Staunen: Wieder ein Baugerüst? Ist was kaputt?