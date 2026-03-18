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Foto: Paula Meier
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Workshop in Augustusburg: Frühlingshafte Schwibbögen entstehen
Redakteur
Von Ute George
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Das Augustusburger Lehngericht lädt am Freitag zu einem besonderen Workshop ein. Die Teilnehmer gestalten Schwibbögen – nicht nur für Weihnachten.

Augustusburg.

„Moderne Technik trifft Tradition – frühlingshafte Schwibbögen mit Lasercutter und LEDs“ heißt es am Freitag, 20. März, von 15 bis 19 Uhr, im Lehngericht Augustusburg. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Schwibbogens gestalten die Teilnehmenden ihr eigenes Design. Mit Programmen wie Canva oder Inkscape lassen sich individuelle Motive entwerfen, die anschließend mithilfe des Lasercutters präzise aus Holzplatten ausgeschnitten werden. Im zweiten Teil des Workshops dreht sich alles um das Thema Licht: Unter fachkundiger Anleitung werden die Grundlagen der Elektronik vermittelt, und die Teilnehmenden bauen ihre eigene LED-Beleuchtung ein. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Workshop richtet sich an alle Altersgruppen. Der Teilnahmebeitrag inklusive aller Materialien beläuft sich auf 15 Euro pro Person. (ug) Foto: Paula Meier

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