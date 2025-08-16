Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr: Mehr als 300 Kinder treffen sich in Wingendorf bei Oederan

Spiele und Action stehen am Wochenende für die jungen Teilnehmer auf dem Programm.

In Wingendorf ist was los: Das diesjährige Zeltlager des Kreisfeuerwehrverbands Mittelsachsen geht in dem Ortsteil von Oederan über die Bühne. 410 Teilnehmer, davon 325 Kinder, aus 28 Feuerwehren sind gekommen um von Freitag bis Sonntag eine schöne Zeit zu verbringen. Das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr soll das Gemeinschaftsgefühl und die...