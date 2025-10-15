Zugverkehr: Einschränkungen auf MRB-Linie RE3 in der Nacht zum Sonntag

Flöha
In der Nacht zum 19. Oktober verkehren auf der RE3 Ersatzbusse. Betroffen sind auch Reisende zwischen Chemnitz, Flöha, Freiberg und Niederwiesa.
In der Nacht zum Sonntag, dem 19. Oktober, kommt es auf der Linie RE3 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO zu Einschränkungen. Das teilte das Verkehrsunternehmen mit. Zwischen Dresden Hauptbahnhof und Tharandt wird Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Betroffen sind auch die Züge zwischen Chemnitz...
