Die MRB setzt zusätzliche Züge ein.
Die MRB setzt zusätzliche Züge ein. Bild: Symbolbild: Andreas Seidel/Archiv
Flöha
Zusätzliche Züge zwischen Flöha und Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Hauptgrund ist das 32. Heizhausfest auf dem Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf. Aber auch Besucher anderer Veranstaltungen können profitieren.

Flöha.

Anlässlich des 32. Heizhausfestes auf dem Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf verkehren am Wochenende 23./24. August zusätzlich Verstärkerzüge auf der Linie RB 30 zwischen Flöha und Hohenstein-Ernstthal. Damit wird laut Mitteldeutscher Regiobahn (MRB), welche die Zusatzleistung mit Unterstützung des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) anbietet, Besucherinnen und Besuchern eine An- und Abreise im Halbstundentakt ermöglicht. Auch Gäste des 21. Chemnitzer Ballonfestes sowie des Europäischen Skateboard-Festivals „BDTSK8“ im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 würden von diesem Zugangebot profitieren. Der Sonderfahrplan sei auf der Website der Mitteldeutschen Regiobahn abrufbar. (mib)

