Zwei Lottospieler aus Mittelsachsen im Glück

In der Toto-Ergebniswette und im Samstagslotto gab es vorige Woche in der Region größere Gewinne.

Über höhere Lottogewinne haben sich in der vorigen Woche zwei Spieler im Landkreis Mittelsachsen freuen können. Wie Sachsenlotto mitteilte, hatte einer von beiden in der Toto-Ergebniswette den richtigen Riecher. Er sicherte sich in der ersten Gewinnklasse 20.014 Euro. Außerdem konnte sich ein Mitspieler bei der Samstagsziehung im Lotto „6...