Zwischen Kopf und Fuß gibt es immer eine Überraschung: Neue Hausärztin startet in Flöha

Flöha
Die allgemeinmedizinische MVZ-Praxis im Ärztehaus in Flöha ist wieder besetzt und nimmt sogar noch neue Patienten auf.
Dr. Franziska Hegedüs ist angekommen. Die junge Allgemeinmedizinerin hat die Hausarztpraxis im Obergeschoss des Ärztehauses in Flöha übernommen, die noch bis Ende Juni von Zokae Mahjoub geführt wurde. „Es ist gerade ganz toll“, sagt sie und strahlt diese Freude aus. Jeder Tag biete etwas Neues. Viele Kennenlern-Gespräche mit den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.