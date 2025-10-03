Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Zwischen Kopf und Fuß gibt es immer eine Überraschung: Neue Hausärztin startet in Flöha

Das Team in der MVZ-Hausarztpraxis in Flöha: Arzthelferin Jacqueline, Hausärztin Dr. Franziska Hegedüs und Arzthelferin Anja (von links).
Das Team in der MVZ-Hausarztpraxis in Flöha: Arzthelferin Jacqueline, Hausärztin Dr. Franziska Hegedüs und Arzthelferin Anja (von links). Bild: Matthias Behrend
Das Team in der MVZ-Hausarztpraxis in Flöha: Arzthelferin Jacqueline, Hausärztin Dr. Franziska Hegedüs und Arzthelferin Anja (von links).
Das Team in der MVZ-Hausarztpraxis in Flöha: Arzthelferin Jacqueline, Hausärztin Dr. Franziska Hegedüs und Arzthelferin Anja (von links). Bild: Matthias Behrend
Flöha
Zwischen Kopf und Fuß gibt es immer eine Überraschung: Neue Hausärztin startet in Flöha
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die allgemeinmedizinische MVZ-Praxis im Ärztehaus in Flöha ist wieder besetzt und nimmt sogar noch neue Patienten auf.

Dr. Franziska Hegedüs ist angekommen. Die junge Allgemeinmedizinerin hat die Hausarztpraxis im Obergeschoss des Ärztehauses in Flöha übernommen, die noch bis Ende Juni von Zokae Mahjoub geführt wurde. „Es ist gerade ganz toll“, sagt sie und strahlt diese Freude aus. Jeder Tag biete etwas Neues. Viele Kennenlern-Gespräche mit den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
29.09.2025
1 min.
Hausärztin bezieht Praxis im MVZ Flöha
Dr. med. Hegedüs wurde von OB Volker Holuscha begrüßt.
Im Ärztehaus an der Bahnhofstraße gab es in der Vorwoche eine höchst willkommene Verstärkung.
Konrad Rüdiger
25.08.2025
4 min.
Ärztehaus im Erzgebirge verliert Chirurgie und Radiologie: Das sind die Gründe für die Schließung
Im Ärztehaus „Am Kurpark“ in Bad Schlema wird das MVZ mit der Radiologie und der Chirurgie zum 30. September geschlossen.
Ab 30. September verlieren Patienten in Bad Schlema gleich zwei wichtige Anlaufstellen. Was hinter der MVZ-Schließung steckt, was die Kassenärztliche Vereinigung sagt und welche Alternativen es gibt.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel