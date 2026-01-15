MENÜ
Die drei Alpakas im Freiberger Tierpark profitieren von einer Spende der Bäckerei Illgen.
Die drei Alpakas im Freiberger Tierpark profitieren von einer Spende der Bäckerei Illgen. Bild: Heike Hubricht
Auf dem Weg zur Spendenübergabe im Freiberger Tierpark: Die Alpakas sind mit dabei.
Auf dem Weg zur Spendenübergabe im Freiberger Tierpark: Die Alpakas sind mit dabei. Bild: Heike Hubricht
Freude bei der Spendenübergabe im Freiberger Tierpark Freiberg: Tierparkchef Peter Heinrich, René und Peggy Illgen, Lisa Härtel und Jenny Stark, seit Dezember im Team (v.l.).
Freude bei der Spendenübergabe im Freiberger Tierpark Freiberg: Tierparkchef Peter Heinrich, René und Peggy Illgen, Lisa Härtel und Jenny Stark, seit Dezember im Team (v.l.). Bild: Heike Hubricht
Tierparkleiter Peter Heinrich geht im Sommer in den Ruhestand, hier vor dem Verwaltungsgebäude.
Tierparkleiter Peter Heinrich geht im Sommer in den Ruhestand, hier vor dem Verwaltungsgebäude. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
1500 Euro für den Tierpark Freiberg: Riesenstollenverkauf auf dem Christmarkt bringt Spende
Redakteur
Von Heike Hubricht
Peggy und René Illgen haben 1500 Euro an den Freiberger Tierpark übergeben. Ein Großteil stammt aus dem Riesenstollenverkauf auf dem Obermarkt. In welches Vorhaben soll das Geld fließen?

Ein Besuch im Freiberger Tierpark hat den Ausschlag gegeben: „Da war für uns schnell klar: Wir wollen den Tierpark unterstützen“, sagt Peggy Illgen. Nun spendet die Traditionsbäckerei Illgen aus Großschirma 1500 Euro für den kleinen Zoo. Das Geld ist für das Dach des Alpakastalls vorgesehen.
