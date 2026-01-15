1500 Euro für den Tierpark Freiberg: Riesenstollenverkauf auf dem Christmarkt bringt Spende

Peggy und René Illgen haben 1500 Euro an den Freiberger Tierpark übergeben. Ein Großteil stammt aus dem Riesenstollenverkauf auf dem Obermarkt. In welches Vorhaben soll das Geld fließen?

Ein Besuch im Freiberger Tierpark hat den Ausschlag gegeben: „Da war für uns schnell klar: Wir wollen den Tierpark unterstützen“, sagt Peggy Illgen. Nun spendet die Traditionsbäckerei Illgen aus Großschirma 1500 Euro für den kleinen Zoo. Das Geld ist für das Dach des Alpakastalls vorgesehen.