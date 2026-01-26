160 Läufer aus über 20 Ländern: Freiberger „Mitlaufgelegenheit“ feiert 10. Geburtstag

Sich bewegen, vernetzen, engagieren: Was 2015 als Refugee-Lauftreff begann, ist heute eine bunte Gemeinschaft, die in Freiberg zusammenkommt - nicht nur zum Laufen.

Die Laufgruppe „Mitlaufgelegenheit" in Freiberg hat am Wochenende ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Knapp 100 Läuferinnen und Läufer unterschiedlichen Alters trafen sich am Samstag im Pi-Haus, um mit einem großen internationalen Buffet Geburtstag zu feiern.