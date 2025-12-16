MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer Hinweise zu dem flüchtenden E-Biker hat, soll sich bei der Polizei melden.
Wer Hinweise zu dem flüchtenden E-Biker hat, soll sich bei der Polizei melden. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Wer Hinweise zu dem flüchtenden E-Biker hat, soll sich bei der Polizei melden.
Wer Hinweise zu dem flüchtenden E-Biker hat, soll sich bei der Polizei melden. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Freiberg
17-Jähriger flüchtet in Freiberg mit einem E-Bike vor der Polizei
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Flüchtende krachte mit seinem Zweirad gegen einen Kartenständer vor einem Geschäft. Was dann geschehen ist.

Ein 17-Jähriger hat am Montag in Freiberg versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, wurde mitgeteilt. Er fuhr mit einem schwarzen E-Bike schnell durch die Burgstraße. In der Fußgängerzone kollidierte er mit einem Kartenständer vor einem Geschäft. Die Polizei stoppte ihn danach. Der 17-Jährige stand laut dem Ergebnis eines Vortests...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:18 Uhr
2 min.
Ohne Diesel: Erster eCitylink in Chemnitz angekommen
Der erste fertiggestellte eCitylink ging Anfang Dezember in Valencia auf die Reise nach Chemnitz.
Der neue vollelektrische Zweisystem-Zug soll künftig Stadt und Umland verbinden. Die neue Bahn-Generation geht jetzt in die Test- und Zulassungsphase.
Ingolf Wappler
03.12.2025
1 min.
37-Jähriger fährt unter Alkohol mit dem Sattelzug durch Zwickau
Die Polizei hat einen Lkw in Zwickau gestoppt.
Die Polizei stoppt den Lkw nach dem Hinweis eines Zeugen. Was dann geschehen ist.
Lutz Kirchner
11.12.2025
1 min.
Ein E-Bike aus Kellerabteil in Zwickau gestohlen
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Diebstahl in Zwickau.
Das Zweirad besitzt einen Wert von etwa 1400 Euro. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel