17-Jähriger flüchtet in Freiberg mit einem E-Bike vor der Polizei

Freiberg
Der Flüchtende krachte mit seinem Zweirad gegen einen Kartenständer vor einem Geschäft. Was dann geschehen ist.
Ein 17-Jähriger hat am Montag in Freiberg versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, wurde mitgeteilt. Er fuhr mit einem schwarzen E-Bike schnell durch die Burgstraße. In der Fußgängerzone kollidierte er mit einem Kartenständer vor einem Geschäft. Die Polizei stoppte ihn danach. Der 17-Jährige stand laut dem Ergebnis eines Vortests...
