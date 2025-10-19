Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gert Schmidt gehört zu den Köpfen der IG Jazz in Freiberg.
Gert Schmidt gehört zu den Köpfen der IG Jazz in Freiberg.
Freiberg
65 Jahre IG Jazz Freiberg: Jubiläumskonzert mit Zeitzeugen und historischen Klängen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Konzert am Donnerstag werden auch Erinnerungen an den Beginn der Freiberger Jazztage wach. Die Veranstaltungsreihe erlebt im April nächsten Jahres ihre 50. Auflage.

Die IG Jazz im Studentenwerk Freiberg steht vor zwei Jubiläen. Am Donnerstag feiert die Gruppe ihr 65-jähriges Bestehen – standesgemäß mit einem Konzert im Klub „Alte Mensa“ an der Petersstraße 5 in Freiberg. Ab 19 Uhr tritt hier die Gruppe SUM II auf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Das zweite Jubiläum gibt es bei...
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
15:00 Uhr
2 min.
900 Jahre Otto der Reiche: Freiberg erinnert an seinen Stadtgründer
Otto der Reiche auf einer Sonderprägung der Freiberger Münzfreunde.
Das genaue Datum ist zwar nicht bekannt, aber wahrscheinlich wurde Otto von Wettin vor 900 Jahren geboren. Nun begibt sich ein Vortrag auf seine Spuren.
Wieland Josch
01.10.2025
1 min.
Freiberg: Sicherheitstag mit praktischen Übungen und Musik
Der Sicherheitstag am Mittwochnachmittag in der Freiberger Nikolaikirche bot ein Programm, das gleichermaßen hilfreich und unterhaltsam war.
Heike Hubricht, Eckardt Mildner
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
