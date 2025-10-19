65 Jahre IG Jazz Freiberg: Jubiläumskonzert mit Zeitzeugen und historischen Klängen

Freiberg
Bei dem Konzert am Donnerstag werden auch Erinnerungen an den Beginn der Freiberger Jazztage wach. Die Veranstaltungsreihe erlebt im April nächsten Jahres ihre 50. Auflage.
Die IG Jazz im Studentenwerk Freiberg steht vor zwei Jubiläen. Am Donnerstag feiert die Gruppe ihr 65-jähriges Bestehen – standesgemäß mit einem Konzert im Klub „Alte Mensa“ an der Petersstraße 5 in Freiberg. Ab 19 Uhr tritt hier die Gruppe SUM II auf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Das zweite Jubiläum gibt es bei...
