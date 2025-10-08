Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Original Muldentaler Blasmusikanten aus Mulda geben am 1. November ein Konzert.
Die Original Muldentaler Blasmusikanten aus Mulda geben am 1. November ein Konzert. Bild: Albrecht Holländer/Bergstadtspaziergang
Die Original Muldentaler Blasmusikanten aus Mulda geben am 1. November ein Konzert.
Die Original Muldentaler Blasmusikanten aus Mulda geben am 1. November ein Konzert. Bild: Albrecht Holländer/Bergstadtspaziergang
Freiberg
70 Jahre Original Muldentaler Musikanten: Jubiläumskonzert am 1. November in Mulda im Erzgebirge
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mulda feiert seinen 70. Geburtstag mit einem Wunschprogramm in der Muldentalhalle. Dabei blicken die Musiker zurück und stellen ihre Lieblingsstücke vor.

Die Original Muldentaler Musikanten, das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mulda, feiern ihr 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am 1. November in der Muldentalhalle mit Gästen und einem Wunschprogramm begangen. Jeder Musiker wählte einen Titel mit persönlichem Bezug aus. Petra Schumann aus Mulda, Flügelhornistin im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
01.10.2025
5 min.
Mulda bremst 66-Hektar-Solarpark – Gemeinderat lehnt Aufstellungsbeschluss ab
Das Vorhaben eines Solarparks bei Mulda ist vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt worden.
Muldas Gemeinderat hat den Start ins Verfahren für einen rund 66 Hektar großen Solarpark mehrheitlich abgelehnt. Damit liegt das Projekt eines Hamburger Unternehmens auf Eis.
Heike Hubricht
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
20.08.2025
1 min.
Donner und Doria bringen Mittelalterklänge nach Mulda
Das Duo Donner und Doria tritt am Freitagabend in der Muldaer Brettmühle auf.
Musik, Humor und ein erzgebirgisches Menü erwarten die Gäste am Freitagabend in der Brettmühle Mulda.
Heike Hubricht
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel