70 Jahre Original Muldentaler Musikanten: Jubiläumskonzert am 1. November in Mulda im Erzgebirge

Freiberg
Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mulda feiert seinen 70. Geburtstag mit einem Wunschprogramm in der Muldentalhalle. Dabei blicken die Musiker zurück und stellen ihre Lieblingsstücke vor.
Die Original Muldentaler Musikanten, das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Mulda, feiern ihr 70-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird am 1. November in der Muldentalhalle mit Gästen und einem Wunschprogramm begangen. Jeder Musiker wählte einen Titel mit persönlichem Bezug aus. Petra Schumann aus Mulda, Flügelhornistin im...
