Regionale Nachrichten und News
  • 75 Jahre nach dem ersten Schultag: Ehemalige Schüler kehren an ihre Grundschule in Großschirma zurück

Nicht alle früheren Schüler konnten fürs Gruppenfoto zum Ehemaligen-Klassentreffen nach Großschirma kommen.
Nicht alle früheren Schüler konnten fürs Gruppenfoto zum Ehemaligen-Klassentreffen nach Großschirma kommen. Bild: Mathias Herrmann
Nicht alle früheren Schüler konnten fürs Gruppenfoto zum Ehemaligen-Klassentreffen nach Großschirma kommen.
Nicht alle früheren Schüler konnten fürs Gruppenfoto zum Ehemaligen-Klassentreffen nach Großschirma kommen. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
75 Jahre nach dem ersten Schultag: Ehemalige Schüler kehren an ihre Grundschule in Großschirma zurück
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein besonderes Klassentreffen erlebten ehemalige Schüler an der alten Grundschule in Großschirma bei Freiberg. Vor 75 Jahren hatten sie ihren ersten Schultag.

Der 4. September 1950 ist ein bewölkter milder Herbsttag. Die Temperatur liegt bei 15 Grad. Im Radio spielen sie Lieder von Rudi Schuricke und Edith Piaf. Für 37 Kinder der Grundschule Großschirma ist es der erste Schultag.
