75 Jahre nach dem ersten Schultag: Ehemalige Schüler kehren an ihre Grundschule in Großschirma zurück

Ein besonderes Klassentreffen erlebten ehemalige Schüler an der alten Grundschule in Großschirma bei Freiberg. Vor 75 Jahren hatten sie ihren ersten Schultag.

Der 4. September 1950 ist ein bewölkter milder Herbsttag. Die Temperatur liegt bei 15 Grad. Im Radio spielen sie Lieder von Rudi Schuricke und Edith Piaf singt ihr "La Vie en Rose". Für 37 Kinder der Grundschule Großschirma steht jetzt die Welt offen.