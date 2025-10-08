Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 81 Jahre danach: Ein Ruf nach Frieden – Rainer Frommann erinnert sich an die Bomben über Freiberg

Rainer Frommann erzählte von seinen Erlebnissen im Oktober 1944.
Rainer Frommann erzählte von seinen Erlebnissen im Oktober 1944. Bild: Mathias Herrmann
Rainer Frommann erzählte von seinen Erlebnissen im Oktober 1944.
Rainer Frommann erzählte von seinen Erlebnissen im Oktober 1944. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
81 Jahre danach: Ein Ruf nach Frieden – Rainer Frommann erinnert sich an die Bomben über Freiberg
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rainer Frommann ist einer der letzten Überlebenden des Bombenabwurfs auf Freiberg 1944. Jährlich kommt er in die Silberstadt und gedenkt den Opfern. Sein Engagement für Frieden führt ihn bis England.

Die Stimme bricht, die Hand wischt die Tränen fort. Es ist eine Erinnerung, die nach 81 Jahren noch so frisch und schmerzhaft ist wie am ersten Tag: Rainer Frommann, heute 88 Jahre alt, kämpft mit den Emotionen, als er über den 7. Oktober 1944 spricht. An jenem Sonnabend fielen die Bomben auf die kleine Stadt Freiberg. Frommann ist einer der...
