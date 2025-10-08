81 Jahre danach: Ein Ruf nach Frieden – Rainer Frommann erinnert sich an die Bomben über Freiberg

Freiberg
Rainer Frommann ist einer der letzten Überlebenden des Bombenabwurfs auf Freiberg 1944. Jährlich kommt er in die Silberstadt und gedenkt den Opfern. Sein Engagement für Frieden führt ihn bis England.
Die Stimme bricht, die Hand wischt die Tränen fort. Es ist eine Erinnerung, die nach 81 Jahren noch so frisch und schmerzhaft ist wie am ersten Tag: Rainer Frommann, heute 88 Jahre alt, kämpft mit den Emotionen, als er über den 7. Oktober 1944 spricht. An jenem Sonnabend fielen die Bomben auf die kleine Stadt Freiberg. Frommann ist einer der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.