An der Kreuzung Beutlerstraße/Hegelstraße in Freiberg hat es einen Unfall gegeben. Bild: Symbolfoto: H. Küverling/stock
An der Kreuzung Beutlerstraße/Hegelstraße in Freiberg hat es einen Unfall gegeben. Bild: Symbolfoto: H. Küverling/stock
Freiberg
85-jährige Fußgängerin in Freiberg angefahren
Von Holk Dohle
Zwei verletzte Personen und 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz zweier Unfälle. Auf der Tschaikowskistraße wurde eine Frau von einem rückwärts fahrenden Kleinbus erfasst.

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Bilanz zweier Unfälle in Freiberg. Das teilt die Polizei mit. Am Mittwochmorgen wollte der 66-jährige Fahrer eines Pkw Renault von der Beutlerstraße nach rechts auf die Hegelstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem dort in Richtung...
