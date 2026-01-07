85-jährige Fußgängerin in Freiberg angefahren

Freiberg
Zwei verletzte Personen und 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz zweier Unfälle. Auf der Tschaikowskistraße wurde eine Frau von einem rückwärts fahrenden Kleinbus erfasst.
Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Bilanz zweier Unfälle in Freiberg. Das teilt die Polizei mit. Am Mittwochmorgen wollte der 66-jährige Fahrer eines Pkw Renault von der Beutlerstraße nach rechts auf die Hegelstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem dort in Richtung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.