Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Otto der Reiche auf einer Sonderprägung der Freiberger Münzfreunde.
Otto der Reiche auf einer Sonderprägung der Freiberger Münzfreunde. Bild: Freiberger Münzfreunde
Otto der Reiche auf einer Sonderprägung der Freiberger Münzfreunde.
Otto der Reiche auf einer Sonderprägung der Freiberger Münzfreunde. Bild: Freiberger Münzfreunde
Freiberg
900 Jahre Otto der Reiche: Freiberg erinnert an seinen Stadtgründer
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das genaue Datum ist zwar nicht bekannt, aber wahrscheinlich wurde Otto von Wettin vor 900 Jahren geboren. Nun begibt sich ein Vortrag auf seine Spuren.

Freiberg liebt Jubiläen. Sie werden gern und oft gefeiert. Dass ausgerechnet der (wahrscheinlich) 900. Geburtstag des Stadtgründers Otto von Wettin, genannt der Reiche, bislang nur mit einer Sonderprägung der Freiberger Münzfreunde gewürdigt wurde, sei etwas verwunderlich, so Prof. Heinrich Oettel vom Freiberger Fremdenverkehrsverein. „Vor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
Bestseller-Autorin Sabine Ebert wird Gast der Freiberger Geschichtsstunde
Die Bestseller-Autorin Sabine Ebert wird Gast der Freiberger Geschichtsstunde.
Die Veranstalter der Freiberger Geschichtsstunde konnten eine besondere Referentin für den nächsten Vortrag im städtischen Festsaal am 22. Oktober gewinnen. Ihr Thema ist Otto der Reiche.
Uwe Rechtenbach
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
17.10.2025
2 min.
Ein Klang mit Geschichte: Bergmusikkorps Saxonia feiert 200 Jahre Russisch Hörner in Freiberg
Das Bergmusikkorps Saxonia Freiberg führt die Tradition der Russisch Hörner fort.
Vor zwei Jahrhunderten erklangen sie erstmals in Freiberg, die legendären Russischen Hörner. Vor drei Jahrzehnten wurden sie wiederentdeckt. Nun gibt es ein Jubiläumskonzert.
Wieland Josch
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
Mehr Artikel