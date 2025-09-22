Abbiegefehler: Unfall auf der B 173 in Freiberg

Am Montagnachmittag kam es auf der Chemnitzer Straße in Freiberg zu einem schweren Unfall. Verkehrsteilnehmer mussten sich andere Wege suchen.

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Chemnitzer Straße (B 173) in Freiberg ereignet. Demnach kam es an der Kreuzung Anton-Günther-Straße zu einer Kollision. Es gab mindestens einen Verletzten. Der Rettungsdienst war vor Ort.