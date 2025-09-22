Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf Chemnitzer Straße in Freiberg.
Ein Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf Chemnitzer Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Ein Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf Chemnitzer Straße in Freiberg.
Ein Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf Chemnitzer Straße in Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Abbiegefehler: Unfall auf der B 173 in Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagnachmittag kam es auf der Chemnitzer Straße in Freiberg zu einem schweren Unfall. Verkehrsteilnehmer mussten sich andere Wege suchen.

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Chemnitzer Straße (B 173) in Freiberg ereignet. Demnach kam es an der Kreuzung Anton-Günther-Straße zu einer Kollision. Es gab mindestens einen Verletzten. Der Rettungsdienst war vor Ort.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
09:15 Uhr
1 min.
Unfall auf B 173 in Freiberg: Mopedfahrer (16) verletzt
Ein Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B 173 in Freiberg.
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Chemnitzer Straße in Freiberg. Was war geschehen?
Heike Hubricht
25.09.2025
3 min.
Grünphase an Freiberger Ampel an B 173 sorgt weiter für Diskussionen
B 173 in Freiberg: Die Autos haben schon Grün, doch noch laufen Fußgänger über die Straße.
An der Freiberger Kreuzung B 173/Wernerstraße fahren Autos schon los, obwohl sich noch Fußgänger auf der Fahrbahn befinden.
Heike Hubricht
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel