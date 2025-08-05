Abriss in der Freiberger Altstadt: Rinnengasse ist gesperrt

Freiberg
Unweit des Obermarktes der Silberstadt werden Hintergebäude einer ehemaligen Fleischerei abgetragen.
Die Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg (SWG) hat mit dem Abriss von Hintergebäuden an der ehemaligen Fleischerei Gelbrich in der Freiberger Altstadt begonnen. Die Rinnengasse ist aktuell gesperrt und nur noch für Fußgänger passierbar. Hier wird ein Haus abgetragen, danach fallen Anbauten im Hinterhof. SWG-Vorstandssprecher Jörg...
