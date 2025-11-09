Abschiedsfest mit Musik und Menü: Das sind die Bilder vom Freiberger Uni-Ball im „Tivoli“

Die Absolventinnen und Absolventen des vergangenen Studienjahres an der TU Bergakademie Freiberg können auch gut feiern.

Nach der offiziellen Verabschiedung der Absolventen der TU Bergakademie Freiberg am Samstagvormittag in der Alten Mensa und auf dem Freiberger Obermarkt, wurde am Abend beim Universitäts- und Absolventenball im „Tivoli“ gefeiert. Neben einem Gala-Menü, bei dem unter anderem geräucherte Forelle und Kürbiscremesuppe sowie geschmorte...