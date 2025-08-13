Abstimmung beendet: Ist der Kammweg Erzgebirge-Vogtland der schönste Wanderweg Deutschlands?

Die Entscheidung über den schönsten Wanderweg Deutschlands ist gefallen. Mit dabei: der Kammweg Erzgebirge-Vogtland. Welchen Platz konnte er im Ranking erringen?

Die Entscheidung über „Deutschlands schönsten Wanderweg“ im Jahr 2025 ist gefallen. Darüber informiert der Tourismusverband Erzgebirge am Mittwoch. Mit in den vorausgewählten Top 10 war auch der Kammweg Erzgebirge-Vogtland. Bei der über mehrere Wochen dauernden Abstimmung hatte er sich stets im oberen Drittel behaupten können. Nun gab es...