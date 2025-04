Achtung! An diesen Brücken und Straßen wird in Mittelsachsen gebaut

Die Temperaturen klettern. Ideale Voraussetzungen für Straßenbauer und Baufirmen. Die Baustellen zwischen Neuhausen und Penig werden deshalb mehr, wie eine Übersicht der „Freien Presse“ zeigt.

Mittelsachsen. Augustusburg: Marienberger Straße 16 (Webergasse), Brandschadensanierung Wohnhaus bis 30. Juni.

Augustusburg/OT Erdmannsdorf: B 180, zwischen Ortsausgang Erdmannsdorf und Ortseingang Kunnersdorf bis Höhe der Brücke, Straßenausbau, Umleitung: S 236 zum Südring Chemnitz, B 174 in Richtung Gornau auf die B 180 in Richtung Erdmannsdorf, Gegenrichtung analog bis 19. Dezember.

Plauer Straße (B 180), nahe Ortsausgang Erdmannsdorf in Richtung Flöha, Straßenbauarbeiten und Böschungssicherung, Umleitung: S 236 nach Augustusburg und über die S 223 und B 173 nach Flöha vom 24. März bis 19. Dezember.

Bobritzsch-Hilbersdorf/OT Hilbersdorf: Dorfstraße, Mediensanierung bis 4. April.

Bobritzsch-Hilbersdorf/OT Naundorf: Bahnhofsberg, grundhafter Ausbau bis 4. April.

Falkenberger Straße 1-5, Breitbandausbau bis 14. April.

Oberer Engen, Breitbandausbau bis 7. April.

Bobritzsch-Hilbersdorf/OT Niederbobritzsch: Erlenweg, Breitbandausbau bis 25. April.

Borstendorf: August-Bebel-Straße und Eppendorfer Straße (S 235), Straßenbau (2. BA) bis 28. November.

Brand-Erbisdorf: Erzstraße, Verlegung LWL-Kabel bis 4. April.

Jahnstraße, Erneuerung Wasserabsteller vom 31. März bis 4. Mai.

Parkplatz hinter dem Rathaus, Bergschaden bis auf Widerruf.

Brand-Erbisdorf/OT Langenau: Schafweg und Glück-Auf-Ring, Ertüchtigung Regenwasserkanal bis 30. August.

Brand-Erbisdorf/OT Oberreichenbach: Am Dorfbach (K 7735), Ersatzneubau Durchlass, Umleitung: über Oederan, Memmendorf (B 173), Oberschöna, Linda bis 31. Juli.

Brand-Erbisdorf/OT St. Michaelis: Talstraße, zwischen Am Wiesengrund und Am Rosenhof, Ausbau S 206 bis 18. Dezember 2026.

Claußnitz/OT Röllingshain: Ottendorfer Straße (K 8251), Breitbandausbau, Umleitung: S 241, B 107, K 8250 bis 16. April.

Colditz: Leipziger Straße, (Kreuzungsbereich B 107/B 176), 2. Bauabschnitt bis 30. Juni.

Dorfchemnitz: Hauptstraße (K 7733), zwischen Ortseingang aus Richtung Sayda und der Kammstraße, Umleitung: B 171 (Friedebach, Clausnitz, Rechenberg-Bienenmühle), S 208, S 209 bis Mulda bis 21. November.

Eppendorf: Steinweg, Höhe HausNr. 3, Herstellung Bordanschlag und Regulierung Gefälle bis 9. April.

Flöha: Augustusburger Straße, in Nähe Seeberstraße und Auffahrt zur B 173, Sperrung für Linksabbieger in Richtung Umgehung B 173n (Güterbahnhofstraße), Modernisierung Erdgasleitung bis 11. April.

Bergstraße, ab Einmündung Zur Baumwolle bis Heiloo Getränkemarkt, Breitbandausbau bis 11. April.

Zur Baumwolle, in Höhe Dr. Theodor-Neubauer-Straße, Bau Trinkwasserleitung bis 30. April.

Frankenberg: Amalienstraße, Straßensanierung (2. BA) bis 31. Oktober.

Hainichener Straße 29-39, Straßensanierung bis 30. Juni.

Frankenberg/OT Dittersbach: B 169, zwischen Frankenberg und Hainichen, Erneuerung Asphaltdecke ab Ende April bis Ende Oktober.

Frankenberg/OT Mühlbach: Frankenberger Straße, Am Mühlberg bis Hausdorfer Straße, Straßenausbau (4. BA) bis 12. Dezember.

Frauenstein/OT Nassau: Muldentalstraße (S 209), zwischen Mulda und Nassau, Ölmühle, Böschungssicherung, Umleitung über S 209 in Mulda, B 101 Richtung Großhartmannsdorf, S 207 Mittelsaida/Sayda zur B 171 Rechenberg-Bienenmühle, S 208 bis 4. April.

Freiberg: Albert-Einstein-Straße, ab Karl-Günzel-Straße bis Höhe Zufahrt HausNr. 5-11, Straßenbau/Kanalbau/Trinkwasser/Medien (2. BA), Umleitung: Forstweg, Karl-Kegel-Straße vom 31. März bis 30. November.

Am Dom, Spendenlauf am 5. April.

Dammstraße, zwischen Berthelsdorfer Straße und Gabelsbergerstraße (1. BA), grundhafter Ausbau bis 25. April.

Dammstraße, zwischen Gabelsbergerstraße und Silberhofstraße, grundhafter Ausbau (2. BA), Umleitung: Berthelsdorfer Straße, Schönlebestraße, Frauensteiner Straße, Dammstraße vom 7. April bis 29. November.

Dr.-Richard-Beck-Straße, zwischen Joliot-Curie-Straße und Karl-Günzel-Straße einschließlich Kreuzungsbereich, Straßenneubau mit Trink-/Abwasser sowie Elt-Neubau in 2 Abschnitten vom 31. März bis 4. Juli.

Heubnerstraße 12, Erneuerung Giebelwand bis 28. März.

Maxim-Gorki-Straße, zwischen Karl-Kegel-Straße und HausNr. 35, grundhafter Ausbau (2. BA), Umleitung: Tschaikowskistraße vom 7. April bis 24. Oktober.

Moritzstraße, Havarie Rohrschaden bis 4. April.

Peter-Schmohl-Straße, zwischen Oststraße und Frauensteiner Straße Einbahnstraßenführung in Fahrtrichtung Frauensteiner Straße, Erneuerung Gehweg und Beleuchtung bis 2. Mai.

Platz der Oktoberopfer (Gemeindeteil), Straßenausbesserungsarbeiten bis 4. April.

Schulweg, zwischen Nr. 52 a und Lößnitzer Straße, Neuverlegung Trinkwasserhausanschluss bis 16. Mai.

Ziegelgasse, Einmündungsbereich Brunnenstraße, Havarie Trinkwasser bis 31. März.

Freiberg/ST Zug: Am Graben, zwischen Friedhof und HausNr. 70, Erneuerung Trinkwasserleitung bis 30. April.

Geringswalde: B 175, ab Kreuzung B 175/Rochlitzer Straße ortseinwärts bis zur Leipziger Straße 55, Fahrbahnerneuerung bis 27. April.

Geringswalde/OT Arras: Hauptstraße, Brückenbauarbeiten bis 30. September.

Großschirma: Am Steinberg, Anschluss neuer Radweg vom 31. März bis 27. Juni.

Langhennersdorfer Straße 11-7, Breitbandausbau in 2 Bauabschnitten vom 31. März bis 2. Mai.

Schäferei 1, Einsturzgefahr Gebäude bis 20. April.

Großschirma/ST Großvoigtsberg: Mühlweg 14, Stellen einer Hubarbeitsbühne für notwendige Freileitungsarbeiten am 8. April (9-14 Uhr).

Großschirma/ST Hohentanne: Lindenstraße, Muldenbrücke, Gefahr im Verzug seit 20. September.

Großschirma/ST Obergruna: Hammerweg, Breitbandausbau bis 11. April.

Großschirma/ST Kleinvoigtsberg: am Silberberg, ggü. Nr. 24, Stellen einer Netzersatzanlage für notwendige Arbeiten an der Trafostation am 8. April (8-15 Uhr).

Schulweg, Stellen einer Hubarbeitsbühne für notwendige Freileitungsarbeiten am 8. April (9-14 Uhr).

Großschirma/ST Reichenbach: Am Teich, Straßenausbau bis 22. Mai.

Großschirma/ST Rothenfurth: Kommunenweg 41-44, Breitbandausbau bis 4. April.

Muldentalstraße, Breitbandausbau bis 25. April.

Großschirma/ST Seifersdorf: Lichtensteiner Straße, Breitbandausbau bis 9. Juni.

Mühlenstraße, Breitbandausbau bis 27. Juni.

Großschirma/ST Siebenlehn: Steyermühle, Höhe Kläranlage, Umbau Kläranlage bis 31. Juli.

Grünhainichen/OT Borstendorf: August-Bebel-Straße und Eppendorfer Straße (S 235), grundhafter Ausbau, Umleitung: S 235 bis Oberwaldkirchen, S 223 nach Augustusburg, S 236 bis Eppendorf bis Juni 2026.

Hainichen: B 169, Knotenpunkt B 196 und Rossau, Erneuerung Asphaltdecke vom 7. bis 30. April.

Marktstraße, einsturzgefährdetes Haus „Am Damm 1“ bis auf Widerruf.

Mühlweg, Kanalnetzerweiterung, bis 4. September.

Königshain-Wiederau/OT Wiederau: Dorfstraße (S 247), zwischen B 107 und OA/OE Wiederau, Fahrbahnerneuerung bis 30. August.

Leisnig/OT Altenhof: K 7550, zw. HausNr. 12 b und 18 a, Erneuerung von Schachtabdeckungen bis 11. April.

Leisnig/OT Minkwitz: An der alten Ziegelei, Verlegearbeiten bis 4. April.

Leubsdorf/OT Hohenfichte: Bahnhofstraße, Ortsdurchfahrt (K 7701), Alte Augustusburger Straße bis nach Einfahrt Kirchweg, Ausbau, Umleitung: S 236, S 223 bis 30. April.

Lichtenberg: Wanderparkplatz inkl. Zufahrt, Bauarbeiten an der Talsperre bis 31. Dezember 2026.

Lunzenau: Altenburger Straße, Höhe, zwischen Peniger Straße und Schulstraße, Tiefbauarbeiten für Hausanschluss vom 1. April bis 30. April.

Mittweida: Ahornweg, Breitbandausbau bis 31. Mai.

Altenburger Straße, Breitbandausbau bis 30. Mai.

Birkenweg, Breitbandausbau bis 11. April.

Buchenweg, Breitbandausbau vom 31. März bis 31. Mai.

Lauenhainer Straße (Abzweig Ärztehaus), Erneuerung Gasleitung bis 12. April und Breitbandausbau bis 2. Mai.

Lauenhainer Straße, Breitbandausbau bis 2. Mai.

Lindenweg, Breitbandausbau bis 31. Mai.

Rosa-Luxemburg-Straße, Breitbandausbau bis 2. Mai.

Sophie-Scholl-Straße, Einbau Gas-/Absperrschieber vom 31. März bis 26. April.

Waldheimer Straße, zwischen Steile Gasse und Auenblickstraße, Erneuerung Stützwand, Umleitung: Ringethal, Weinsdorf, Hainichener Straße, Steinweg, Frankenberger Straße bis 31. Dezember.

Mittweida/OT Frankenau: Obere Dorfstraße, Breitbandausbau bis 16. Mai.

Niederwiesa: Eubaer Straße, Verlegung Stromkabel bis 4. April.

Niederwiesa/OT Braunsdorf: Am Bahnhof/Parkplatz Bahnhof, Erneuerung Pflasterrinne bis 25. April.

Oberschöna/OT Kleinschirma: Eichenweg, Breitbandausbau bis 19. Dezember.

Oberschöna/OT Langhennersdorf: Hauptstraße (K 7771), Breitbandausbau, Umleitung: Bräunsdorf, Riechberg, Ziegerhäuser, Mobendorf, Seifersdorf, Großschirma bis 30. April.

Oederan: Lessingstraße 62-68, Sanierung Wohngebäude bis 31. März.

Oederan/OT Breitenau: Straße des Friedens von Wildgehege bis S 237 Lößnitztal, Straßenbau bis 31. März.

Oederan/OT Hartha: Wiesenweg, Sanierung vom 31. März bis 30. Juni.

Oederan/OT Kirchbach: Kirchbachstraße, Straße unbefahrbar seit 28. März 2023.

Penig: Dittmannsdorfer Straße HausNr. 49 bis 64 d, Arbeiten im Auftrag der Mitnetz bis 11. April.

Leipziger Straße, Straßenbau bis 29. August.

Mozartstraße 6-8, Abtrennung Hausanschluss bis 4. April.

Robert-Koch-Straße/Kreuzung Schinkelstraße, Havarie bis 1. April.

Schützenhausweg 7, Wechsel Hausanschluss bis 9. April.

Uhlandstraße 8-12, Havarie Trinkwasserhauptleitung bis 1. April.

Penig/OT Langenleuba-Oberhain: An der Leuba 39-47, Herstellung Regenwasserrückhaltung bis 4. April.

Buttermilchwinkel, Breitbandausbau bis 1. August.

Neue Häuser, Breitbandausbau vom bis 3. Mai.

Penig/OT Niedersteinbach: Obersteinbacher Straße 34 - 48, Ersatzneubau Brücke bis 31. März.

Rochlitz: Dresdner Straße, Wechsel Gas vom 31. März bis 11. April.

Rossau/OT Schönborn-Dreiwerden: Schulstraße, Straßenbau vom 31. März bis 9. Mai.

Seelitz/OT Fischheim: Fischheimer Straße, Breitbandausbau bis 30. Mai.

Seelitz/OT Sörnzig: Sörnziger Straße, Breitbandausbau bis 2. Mai.

Taura: K 8254, Hauptstraße, grundhafter Ausbau (3. BA) bis 31. Mai.

Taura/OT Köthendorf: Gasse 26-82, Breitbandausbau bis 31. März.

Waldheim: Hauptstraße, zwischen Waldheim und Hartha, umfangreiche Baumaßnahmen seit 13. November 2023.

Obermarkt und Niedermarkt, Breitbandausbau bis 31. März.

Wechselburg: S 242 zwischen Mutzscheroda und Wechselburg, Bauarbeiten bis 2. Mai.

Weißenborn/OT Berthelsdorf: Hauptstraße, S 206, Höhe Hausnummer 78 a bis Einmündung S 209, Kanalsanierung, Umleitung: S 208, K 7731 bis 30. August.

Weißenborn: S 209, zwischen Weißenborn und Lichtenberg, Baumpflegearbeiten, Umleitung: S 184 Lichtenberger Kreuz vom 31. März bis 11. April (zwischen 8 und 15 Uhr).