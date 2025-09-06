Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Dresdner Straße in Freiberg wird ab Montag halbseitig gesperrt.
Die Dresdner Straße in Freiberg wird ab Montag halbseitig gesperrt.
Freiberg
Achtung auf der B 173 in Freiberg: Halbseitige Sperrung
Von Wieland Josch
In der kommenden Woche kommt es für mehrere Tage zu Einschränkungen auf der Dresdner Straße in Freiberg.

Die Bundesstraße 173, die Dresdner Straße in Freiberg, wird vom 8. bis 12. September halbseitig gesperrt. Darüber informiert die Stadt Freiberg. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einmündung Hornstraße/Donatsring und der Kreuzung Peter-Schmohl-Straße/Am Ostbahnhof. Dort werden die Kanäle ausgebessert. Die Fahrspur in Richtung Dresden...
Mehr Artikel