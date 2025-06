Achtung, Autofahrer: Das sind die aktuellen Baustellen in Mittelsachsen

Umleitungen können zur Geduldsprobe für Autofahrer werden. An zahlreichen Stellen in Mittelsachsen stehen Sperrscheiben. Folgende Bauarbeiten sind gemeldet, unter anderem in Bobritzsch-Hilbersdorf und in Rochlitz.

Mittelsachsen. Augustusburg: Marienberger Straße 16 (Webergasse), Brandschadensanierung Wohnhaus bis 30. Juni.

Augustusburg/OT Erdmannsdorf: B 180, zwischen Ortsausgang Erdmannsdorf und Ortseingang Kunnersdorf bis Höhe der Brücke, Straßenausbau, Umleitung: S 236 zum Südring Chemnitz, B 174 in Richtung Gornau auf die B 180 in Richtung Erdmannsdorf, Gegenrichtung analog bis 19. Dezember.

Jahnstraße 4, Auswechslung Trinkwasser-Anschlussleitung bis 30. Juni.

Plauer Straße (B 180), nahe Ortsausgang Erdmannsdorf in Richtung Flöha, Beseitigung Hochwasserschaden, Umleitung: S 236 nach Augustusburg und über die S 223 und B 173 nach Flöha bis 19. Dezember.

Augustusburg/OT Grünberg: Feldweg zwischen Grünberg und Falkenau, Ausgrabungsarbeiten PV-Anlage bis 20. Juni.

Bobritzsch-Hilbersdorf/Hilbersdorf: Hüttensteig 2-8, 16 und Am Schulberg von Abzweig Damaschkestraße bis Untere Gasse 9 (Kita), Veranstaltung „150 Jahre FFW Hilbersdorf“ und Sommerstelldichein vom 13. Juni (15 Uhr) bis 15. Juni (19 Uhr).

Bobritzsch-Hilbersdorf/Niederbobritzsch: Löwenstraße 1/2 - öffentlicher Parkplatz, Breitbandausbau bis 18. Juni.

Am Bahnhof 5 (Oberschule), Im Wiesengrund (Bannerberg), Festumzug „150 Jahre Feuerwehr Niederbobritzsch“, außerdem ab Abzweig Alte Naundorfer Straße bis Talstraße 35 und Kreuzungsbereich S 208/S 190 und Talstraße 1 bis 35, Hauptstraße 79 bis 102, Sohraer 1, Am Bahnhof 1-3 am 22. Juni (12-14 Uhr).

Borstendorf: August-Bebel-Straße und Eppendorfer Straße (S 235), Straßenbau (2. BA) bis 28. November.

Brand-Erbisdorf: Berthelsdorfer Straße, von Bahnhofstraße 23 bis Ortsausgang, Neuverlegung Trinkwasserleitung bis 27. Juni.

Brand-Erbisdorf/OT Langenau: Kleinhartmannsdorfer Straße (S 235), zwischen Ortsausgang Langenau und Ortseingang Kleinhartmannsdorf, Gehölzpflege, Umleitung: S 207, S 210, B 101 bis 4. Juli.

Schafweg und Glück-Auf-Ring, Ertüchtigung Regenwasserkanal bis 30. August.

Brand-Erbisdorf/OT Oberreichenbach: Am Dorfbach (K 7735), Ersatzneubau Durchlass, Umleitung: über Oederan, Memmendorf (B 173), Oberschöna, Linda bis 31. Juli.

Brand-Erbisdorf/OT St. Michaelis: Talstraße, zwischen Am Wiesengrund und Am Rosenhof, Ausbau S 206 bis 18. Dezember 2026.

Colditz: Leipziger Straße, (Kreuzungsbereich B 107/B 176), Straßensanierung (2. BA) bis 30. Juni.

Dorfchemnitz: Hauptstraße (K 7733), zwischen Ortseingang aus Richtung Sayda und der Kammstraße, Umleitung: B 171 (Friedebach, Clausnitz, Rechenberg-Bienenmühle), S 208, S 209 bis Mulda bis 21. November.

Flöha: Sachsenstraße, Kreuzung Friedrich-Ludwig-Jahn Straße bis Sachsenstraße 24, Erneuerung Trinkwasserleitung bis 1. August.

Zur Baumwolle, zwischen Erdmannsdorfer Straße und Bergstraße, Breitbandausbau bis 27. Juni.

Frankenberg: Amalienstraße, Straßensanierung (2. BA) bis 31. Oktober.

Hainichener Straße 29-39, Straßensanierung bis 30. Juni.

Humboldstraße, Framo-Barkas-Parade am 14. Juni (zwischen 12 und 18 Uhr).

Lerchenstraße, Bauarbeiten am 16. und 17. Juni.

Frankenberg/OT Dittersbach: B 169, zwischen Zum Bahnhof (ehemals Drei Rosen) bis Irbersdorfer Straße in Gersdorf (Ortseingang) (1. BA), Erneuerung Asphaltdecke bis 29. Juni.

Gesamtbaustelle zwischen Frankenberg und Hainichen in 5 Bauabschnitten bis 31. Oktober.

Frankenberg/OT Mühlbach: Frankenberger Straße, Am Mühlberg bis Hausdorfer Straße, Straßenausbau (4. BA) bis 12. Dezember.

Freiberg: B 101, Am Fürstenwald, Bau Zufahrt Brauhaus halbseitige Sperrung mit Ampelregelung bis 20. August.

Albert-Einstein-Straße, ab Karl-Günzel-Straße bis Höhe Zufahrt HausNr. 5-11, Straßenbau/Kanalbau/Trinkwasser/Medien (2. BA), Umleitung: Forstweg, Karl-Kegel-Straße bis 30. November.

Buttermarktgasse, Dachdecker- und Fassadenarbeiten bis 25. Juni.

Dammstraße, zwischen Gabelsbergerstraße und Silberhofstraße, grundhafter Ausbau (2. BA), Umleitung: Berthelsdorfer Straße, Schönlebestraße, Frauensteiner Straße, Dammstraße bis 29. November.

Dr.-Richard-Beck-Straße, zwischen Joliot-Curie-Straße und Karl-Günzel-Straße einschließlich Kreuzungsbereich, Straßenneubau mit Trink-/Abwasser sowie Elt-Neubau in 2 Abschnitten bis 4. Juli.

Fischerstraße, Aufbau Balkonanlage mit Kran vom 23. bis 25. Juni.

Heinrich-Heine-Straße, zwischen Gellertstraße und Lessingstraße mit Kreuzungsbereich, Straßen- und Leitungsbau (1. BA) bis 28. November.

Maxim-Gorki-Straße, zwischen Karl-Kegel-Straße und HausNr. 35, grundhafter Ausbau (2. BA), Umleitung: Tschaikowskistraße bis 24. Oktober.

Obergasse, zwischen HausNr. 20 bis 33 A-C, Erneuerung Straßenentwässerung bis 1. August.

Schulweg, zwischen Nr. 52 a und Lößnitzer Straße, Neuverlegung Trinkwasser-Hausanschlüsse bis 20. Juni.

Zuger Straße, Käthe-Kollwitz-Straße bis HausNr. 52, grundhafter Ausbau (1. BA) vom 16. Juni bis 28. November.

Freiberg/ST Kleinwaltersdorf: Hainichener Straße (S 205) Höhe HausNr. 151, Ersatzneubau der Brücke, Umleitung: B 101, Walterstal bis 12. September.

Freiberg/ST Zug: Am Graben, zwischen Friedhof und HausNr. 70, Erneuerung Trinkwasserleitung bis 25. Juli.

Geringswalde/OT Arras: Hauptstraße, Brückenbauarbeiten bis 30. September.

Großschirma: Am Steinberg, Anschluss neuer Radweg bis 27. Juni.

Langhennersdorfer Straße 11-7, Breitbandausbau bis 1. August.

Schäferei 1, Einsturzgefahr Gebäude bis 21. Juni.

Siedlung Münzbachtal, Am Hasenborn, Röschenhöhe, Unterer Mühlweg, Breitbandausbau bis 29. August (Wanderbaustelle).

Großschirma/ST Großvoigtsberg: Sankt-Ursula-Weg 3-13, Breitbandausbau bis 2. August.

Großschirma/ST Hohentanne: Lindenstraße, Muldenbrücke, Gefahr im Verzug seit 20. September.

Großschirma/ST Obergruna: Dorfstraße 64-87 bis Abzweig Hammerweg, Breitbandausbau bis 11. Juli (Wanderbaustelle).

Großschirma/ST Reichenbach: Am Rand, ab Bushaltestelle bis Abzweig Talstraße, Breitbandausbau bis 27. Juni (Wanderbaustelle).

Zur Aue 17-50, Breitbandausbau bis 1. August.

Großschirma/ST Seifersdorf: Am Perzebach, zwischen Am Perzebach 1 und Zum Steinbruch, Breitbandausbau, Umleitung: Zum Steinbruch, Zur Aue, K 7717, B 101, K 7707 bis 31. Juli.

Mühlenstraße, Breitbandausbau bis 27. Juni.

Großschirma/ST Siebenlehn: Am Bachweg, Am Dorfgarten, Amalie-Dietrich-Weg, Neue Straße, Breitbandausbau bis 27. Juni (Wanderbaustelle).

Am Sportplatz, Breitbandausbau bis 1. August (Wanderbaustelle).

Breitenbacher Straße, zwischen Breitenbacher Straße 2 bis Abzweig Südstraße, Breitbandausbau bis 27. Juni (Wanderbaustelle).

Forsthofstraße, Weststraße, Zeisigweg, Buchenstraße, Eichenstraße, Ahornstraße, Breitbandausbau bis 1. August (Wanderbaustelle).

Otto-Altenkirch-Straße, Kirchgasse, Untergasse, Steyermühle, Breitbandausbau bis 27. Juni.

Steyermühle, Höhe Kläranlage, Umbau Kläranlage bis 31. Juli.

Grünhainichen/OT Borstendorf: August-Bebel-Straße und Eppendorfer Straße (S 235), grundhafter Ausbau, Umleitung: S 235 bis Oberwaldkirchen, S 223 nach Augustusburg, S 236 bis Eppendorf bis Juni 2026.

Hainichen: Mühlweg, Kanalnetzerweiterung bis 4. September.

Halsbrücke/OT Falkenberg: Falkenberger Straße (K 7712), Brückensperrung, Umleitung: B 173, Kreuzermark, Halsbacher Straße bis 31. Dezember.

Heidersdorf: Saydaer Straße, Brückenschäden bis auf Widerruf.

Jahnatal/OT Ostrau: zwischen der B 169 und Ortsausgang Ostrau in Richtung Meila, Fahrbahnerneuerung, Umleitung: Meila, Döbeln, B 169, Ostrau bis 15. August.

Königsfeld/OT Leupahn: Colditzer Straße, Gemeindestraße zw. Hauptstraße und S 44, Breitbandausbau bis 27. Juni.

Königsfeld/OT Schwarzbach: Querstraße 1-5, Breitbandausbau bis 27. Juni.

Königsfeld/OT Stollsdorf: Hauptstraße, Bauarbeiten bis 4. Juli.

Königshain-Wiederau/OT Wiederau: Dorfstraße (S 247), zwischen B 107 und OA/OE Wiederau, Fahrbahnerneuerung in 4 Bauabschnitten bis 30. August.

Kriebstein: Kriebsteiner Straße 10-16, 5 b, Breitbandausbau vom 16. bis 28. Juni (Wanderbaustelle).

Kriebstein/OT Höfchen: Moritzfelder Str. 6a - 8, Breitbandausbau vom 16. bis 28. Juni.

Leisnig: Peter-Apian-Platz, Anlieferung am 20. Juni.

Leubsdorf/OT Marbach: Grünhainichener Straße 47-51, Verlegung der Stromanbindung für Solarfeld bis 18. Juni.

Lichtenau/OT Niederlichtenau: Untere Hauptstraße (1. BA), anschließend Sachsenstraße zwischen Kreuzung S 200/ S 204 Anschlussstelle Chemnitz-Ost, Erneuerung Trinkwasserleitung bis 24. Oktober.

Lichtenberg: Wanderparkplatz inkl. Zufahrt, Bauarbeiten an der Talsperre bis 31. Dezember 2026.

Lunzenau: Altenburger Straße, Höhe HausNr. 17, zwischen Peniger Straße und Schulstraße, Bauarbeiten bis 4. Juli.

Kirchgasse, Alfred-Köhler-Straße, Fahrbahnerneuerung, Umleitung für Fußgängerverkehr: vom Markt über Karl-Marx-Straße/Rochlitzer Straße bis 30. September.

Lunzenau/OT Göritzhain: Siedlung 3-8 bis 20. Juni.

Mittweida: Lauenhainer Straße, Stromanschluss für POP Station der Eins Energie vom 16. bis 20. Juni.

Obere Dorfstraße 1-59, Verlegen von Medien bis 31. August.

Schmale Gasse, Verlegung Gas und Wasser bis 18. Juli.

Technikumplatz von Weitzelstraße bis Tzschirnerstraße, Bergbereich Technikumplatz, Haus 10-15, S247 zw. Tzschirnerplatz und Schillerstraße, Veranstaltungen: KlangLichtZauber, Campusfestival 2025, Nacht der Wissenschaften, 50 Jahre Lasertechnik bis 21. Juni, 10 Uhr.

Waldheimer Straße, zwischen Steile Gasse und Auenblickstraße, Erneuerung Stützwand, Umleitung: Ringethal, Weinsdorf, Hainichener Straße, Steinweg, Frankenberger Straße bis 31. Dezember.

Waldheimer Straße 12a-71, Arbeiten an Gasleitung bis 20. Juni.

Mittweida/OT Frankenau: Obere Dorfstraße (K 8250), Bauarbeiten bis 31. August.

Mittweida/OT Lauenhain: Dorfstraße, Herstellung Zufahrt Feuerwehrgerätehaus bis 18. Juli.

Neuhausen: Olbernhauer Straße (S 211), Brückenbau vom 16. Juni bis 28. November.

Oberschöna/OT Kleinschirma: Eichenweg, Breitbandausbau bis 19. Dezember.

Wegefarther Straße, Breitbandausbau bis 19. Dezember.

Oederan: Lessingstraße 62-68, Sanierung Wohngebäude bis 31. Dezember.

Oederan/OT Gahlenz: Neubaustraße, Brückensanierung vom 16. Juni bis 4. Juli.

Oederan/OT Hartha: Wiesenweg, Straßensanierung bis 30. Juni.

Oederan/OT Kirchbach: Kirchbachstraße, Straße unbefahrbar seit 28. März 2023.

Penig: Dittmannsdorfer Straße HausNr. 68-51, Ersatzneubau der Stützwand und anschl. Ausbau bis 15. August..

Leipziger Straße, zwischen Netto und Zufahrt Kellerberge, Rohrnetzauswechslung Trinkwasser bis 4. Juli.

Penig/OT Langenleuba-Oberhain: Buttermilchwinkel, Breitbandausbau bis 1. August.

Oberhainer Straße (K 8257), zwischen Am Gasthof und Ortsausgang in zwei Bauabschnitten, Breitbandausbau bis 28. November.

Penig/OT Niedersteinbach: Kleine Seite, Stellen Netzersatzanlage für die Erhaltung der Stromversorgung am 12. Juni.

Penig/OT Tauscha: Tauschaer Straße 47, Hausanschluss Gas bis auf Widerruf.

Rochlitz: Mühlenstraße, Erneuerung des Kanals und der Trinkwasserleitung bis 29. August.

Sayda: Neue Gasse, Straßenbauarbeiten bis auf Widerruf.

Striegistal: Reichenbacher Straße (K 8217), gesamte Ortslage Goßberg, Breitbandausbau, Umleitung: K 8217, K 7717, K 7710, K 8210, S 34, K 8207, K 8217 bis 29. August.

Striegistal/OT Berbersdorf: Schmalbacher Straße, Bauarbeiten bis 30. Juni.

Striegistal/OT Etzdorf: Waldheimer Straße (S 36), zwischen Talstraße und Böhrigener Straße, Verlegung Stromtrasse, Umleitung: K 8296, B 169, S 36 bis 29. Juni.

Striegistal/OT Kaltofen: Straße zu den Kalkbrüchen bis 20. Juni.

Taura: K 8254, Hauptstraße, grundhafter Ausbau (3. BA) bis 30. Juni.

Taura/OT Köthendorf: Gasse, Breitbandausbau bis 27. Juni (Wanderbaustelle).

Waldheim: Hauptstraße, zwischen Waldheim und Hartha, umfangreiche Baumaßnahmen seit 13. November 2023.

Mortelstraße, Arbeiten am Stromnetz bis Herbst 2025.

Weißenborn/OT Berthelsdorf: Hauptstraße, S 206, Höhe Hausnummer 78 a bis Einmündung S 209, Kanalsanierung, Umleitung: S 208, K 7731 bis 30. August.