Achtung Autofahrer! Hainichener Straße in Freiberg ab Montag dicht

Grund für die Vollsperrung: Die Brücke über den Kleinwaltersdorfer Bach wird gebaut.

Die Brücke über den Kleinwaltersdorfer Bach auf der Hainichener Straße in Kleinwaltersdorf wird neu gebaut. Die Hainichener Straße ist daher ab Montag, 7. Juli, in diesem Bereich gesperrt. Aus und nach Freiberg ist somit keine Durchfahrt möglich, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Die Umleitung in Richtung Hainichen bzw. in Richtung...